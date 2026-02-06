州議會擬限制校園周邊發放注射器用品

（本報綜述）近年來，俄勒岡州多個非營利組織在州政府公共衛生政策支持下，向無家可歸且有毒癮問題的人士提供所謂的「注射器服務計劃」。這類計劃通常由民間團體執行，免費發放乾淨的針頭與注射器，並設置回收點，鼓勵使用過的針具妥善丟棄。相關單位強調，此舉並非鼓勵吸毒，而是出於減害理念，目的在於降低共用針具導致的愛滋病、C型肝炎等傳染病風險，同時藉由接觸高風險族群，提供檢測、諮詢與轉介戒癮或醫療服務的機會。

不過，這類服務設點位置長期引發部分家長與社區居民不滿。一項正在俄勒岡州參議院審議的法案，正試圖針對發放地點加以限制。該法案為參議院第1573號法案，若獲通過，將禁止「注射器服務計劃」在距離學校與持牌托育機構2000英尺範圍內，發放針頭與注射器等用品。

依照法案構想，立法目的在於減少兒童接觸毒品相關用品的風險。以波特蘭市中心為例，Providence公園球場附近約1000英尺處即為林肯高中，若法案生效，該區域將不得再進行針具或其他相關器具的發放。

提出法案的州參議員克里斯汀·德拉贊在接受媒體訪問時表示，她並不反對協助成癮者獲得治療，但認為現行作法已對社區造成衝擊。「我們必須停止變相助長成癮行為，同時也不能讓這些垃圾出現在孩子身邊，」她說。德拉贊指出，自己實地走訪多個社區時，曾看到學校隔壁的停車場被用作發放點，民眾在校園周邊領取大量毒品相關器具，情況令她感到震驚。

目前，減害措施仍是俄勒岡州官方採用的重要公共衛生策略之一。俄勒岡州衛生局表示，注射器交換與相關服務是州內物質使用障礙照護體系的一環，有助於降低感染疾病與過量死亡的風險。州衛生局官網指出，反覆或多人共用針具，是愛滋病毒與C型肝炎傳播的重要途徑，而提供乾淨針具能有效減少相關公共健康危害。

目前全州共有19個縣提供注射器交換服務，內容包括免費提供無菌針頭、安全回收使用過的針具，以及提供愛滋病與C型肝炎檢測等預防服務。支持者認為，若限制發放地點，可能反而使高風險族群更難取得乾淨針具，增加疾病擴散風險。

不過，批評者則指出，無論初衷為何，校園與托育設施周邊出現大量針具與相關垃圾，已對兒童安全與社區環境造成實際影響。該法案目前仍在州議會審議中，是否通過，勢必將在公共衛生與社區安全之間，引發更廣泛的討論。