州議會完結前通過了多項影響民生的法案



（本報綜述）在今年度州議會最後一次的會期中，議員們通過了一系列備受矚目的高價法案，其中包括用於基礎設施、建築和各種其他項目的資金，這些項目在過去州議會的預算中，都幾乎是不可能出現的。

這些法案包括：撥款數百萬元給予多個消防區，用於僱用學徒以及在受到去年歷史性山火影響的社區的恢復和重建項目上。撥款數億元，為本州最弱勢的居民提供廉租和其它類型的住屋。撥款數億元用於水利基礎設施。撥款在全州範圍建立社區和水上運動中心，擴建博物館並支持一動物罪案法醫中心。為俄勒岡州警察部設一新的法醫實驗室。

能夠批出這樣龐大的開支，主要是本州收到26億元新一輪的新冠疫情紓困金，讓州政府在很大程度上可以與任何其它州的收入來源互換使用。

根據眾議院5006號法案的預算報告，俄勒岡州立法者將以大部分聯邦資金用來“替代”本州的普通基金，即使普通基金的收入大大超過了疫情前的預期。而支出計劃則在眾議院法案5006、參議院法案5506和參議院法案 5534中概述。立法者必須在會期於週日午夜完結前完成立法。

編寫預算的人員還將2.75億元的聯邦紓困金預算用於全州48個飲用水和污水處理項目。

在東波特蘭，立法者提議撥款8000萬元用於82街的龐大修繕工程，使這條危險的州際公路變得更安全，然後啟動將管轄權移交波特蘭市的程序。

此外，俄勒岡州的90位立法者都在他們的地區選擇了接受聯邦資金的項目—每個眾議院區200萬元，每個參議員有400 萬元的決定，總計2.4億元。目前只在等候審核，議員所提出的選項是否符合使用聯邦資金的要求。

議員們提出的其它支出計劃包括為俄勒岡州商業局提供1.2億元的聯邦資金，用於寬帶互聯網項目。

由博彩局資助的項目包括額外的1000萬元，資助在尤金的海沃德球場舉行的2022年世界田徑錦標賽的費用。納稅人已經為這項工作貢獻了至少2000萬元。

眾議院法案5006將授權俄勒岡州住房和社區服務機構提供4.1億元的保稅債務，為長期露宿者開發大約3,075 套廉租屋和支援性住屋。另外亦從普通基金撥出1億元來保護現有大約1,600套廉租屋，這可以支援公有廉租屋、租金補貼和移動式房屋公園等。

法案亦包含超過5億元用於大學和社區學院的翻新、升級或建造設施。

早前布朗州長反對立法者從州教育儲蓄賬戶撥款以達到93億元的全州學校預算，編制預算人員則使用博彩和學生成功法案的營業稅來彌補了學校預算的 2 億元差額。

同時亦批出超過1億元用於西林和威爾遜維爾(Wilsonville)的州建築項目，其中包括4500萬元向州行政大樓進行地震和全面檢修，1000萬元在州的設施中為哺乳的母親們增設專用房間和增加無性別的洗手間，以及280萬元用於州府大樓停車場的結構改善工程。俄勒岡州警察將獲1.1億元用於擴建和建設項目，其中有 6200 萬元用於在Springfield建設一個法醫實驗室和法醫辦公室。

俄勒岡州公園和康樂部將獲得5000萬元用於升級和修復現有公園的基礎設施。俄勒岡州酒管局將獲 6250 萬元用於購買土地、建造新倉庫和安裝新的輸送系統，用於儲存和運輸大量由州政府控制的酒類。懲教部將獲得7300萬元用於各種資本項目，俄勒岡青年管理局將獲 3200萬元，俄勒岡軍事部將獲4680萬元用於改善軍械庫、軍營和其他設施。

預算編制者還計劃將超過5億元的普通基金存入一個賬戶，讓立法緊急委員會，可以在會期之間動用。

全州多個機構均能夠從今次的預算中分一杯羹，有議員指出，今次是他擔任議員多年以來最複雜的一個預算，主要是他們必需要分配和花掉這筆來自聯邦的額外資金。

以下是一些早前已通過的法案，州長已簽署生效：

．參議院第554號法案：要求所有槍支均需安全地鎖好，並允許學校和其它敏感的公共建築物禁槍。這是本屆議會唯一通過有關槍支的立法，州長已於6月1日簽署成法，9月正式生效。有反對者正在收集簽名，試圖迫使全州投票推翻它。

．眾議院第2560號法案：由於大流行導致國會大樓不對公眾開放，本次的會議期的特色是，在立法委員會的會議中使用遠程聽證。雖然這系統並非沒有問題，但它讓州民不開車前往西林州大樓的情況下向立法者作證。這條法案將要求立法機關和地方政府，無論是否在大流行的情況下，仍為公眾提供遠程作證的機會。布朗州長已於6月11日將其簽署成法。

．眾議院第2648號法案：從1月開始，州民將不再需要處方來購買由偽麻黃鹼(pseudoephedrine)製成的感冒藥。該法案於6月15日已由州長簽署成法。有這建議的人士在早前幾次會議期間試圖提出取消處方的要求，而該要求最初是為阻止冰毒生產者隨便買到有這成份的藥物。

．眾議院第2935號法案：這法案有被稱為“皇冠法案”，禁止基於“歷史上與種族相關的身體特徵”的歧視，包括辮子、辮子和扭曲髮型等。支持者表示，這將有助於防止黑人因頭髮而被剝奪職業、教育或運動機會。州長於6月11日簽署成法。

．參議院第398號法案：展示絞索意圖恐嚇某人將構成犯罪。提出此法案的人士說，“展示絞索，一早就應該是犯罪行為。”布朗州長於6月11日已簽署成法，並於1月生效。

．參議院第850號法案：讓俄勒岡州能更好地追踪全州無家可歸者的死亡情況。醫療人員的驗屍報告必須註明死者是否無家可歸，以確保能更全面地了解全州無家可歸者的範圍和影響。布朗州長於6月23日已簽署成法。

．眾議院第 2550法案：俄勒岡州將成為全國第一個，在房屋買賣時禁止潛在買家給業主寫“情書”的州，其目的是用情感拉扯來討好賣家。新法旨在確保業主可以根據種族、國籍、婚姻或家庭狀況、性別、性取向或其他受保護階層來決定選擇那些投標人。

．眾議院第 2168 號法案：在國會通過將六月節定為聯邦假日的法案前幾天，俄勒岡州立法者通過這條法案，將六月節確定為俄勒岡州的州假日。布朗在 6月 19 日(六月節)前一周左右簽署了該法案，明年生效。

．參議院第 744 號法案：這是一項禁止俄勒岡州學校要求學生證明他們在閱讀、寫作和數學有高中的基礎才能畢業。法案仍在等待州長的決定。