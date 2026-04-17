州議員提議擴大精神疾病強制收治

（本報綜述）面對波特蘭街頭精神疾病與毒品問題持續惡化，俄勒岡州參議員麗莎·雷諾茲（Lisa Reynolds）近日提出，應進一步降低強制收治門檻，使政府更容易將部分患者送入治療體系，引發關注。

雷諾茲指出，目前制度過於強調個人自主權，導致不少嚴重患者無法及時接受治療。她表示，對於在街頭吸食芬太尼、狀況失控的人來說，「這並不是他們應有的生活」，政府應提供更多介入機會，包括必要時的強制短期住院治療。

該主張建立在2025年通過的《眾議院第2005號法案》基礎上。該法已放寬部分條件，讓當局在個人被認定對自己或他人構成危險時，可強制介入。不過，該法效果尚待評估，州議會預計數月後將進行檢討。

支持者認為，街頭情況近年惡化，單靠自願治療難以應對，適度擴大強制收治，有助改善公共安全並協助患者恢復正常生活。

然而，反對聲音同樣強烈。俄勒岡殘障權利組織指出，州內精神醫療資源已嚴重不足，許多患者長時間滯留急診室，若進一步放寬強制收治，恐讓有限床位更加緊張，反而影響真正急需治療者。

對於資源問題，雷諾茲表示，雖然俄勒岡州立醫院等機構已接近滿載，但可透過擴建過渡型治療設施與社區支持服務分流患者，例如波特蘭的精神疾病救助機構，未來有望承擔更多功能。

分析指出，該提案反映出俄勒岡在精神健康與毒品危機治理上的兩難：一方面希望加強干預、改善街頭狀況，另一方面則需兼顧個人權利與醫療資源承受能力。相關政策走向，預料仍將在州議會與社會間持續辯論。