（本報綜述）俄勒岡州立法者將考慮一項提案，向在疫情大流行期間繼續工作的前線工人支付高達2,000 元的新刺激金，並向在秋季前重返前線工作的失業人士支付1,200 元。

勞工界領袖和一些民主黨議員，一直在推動使用最新聯邦刺激法案中的資金，來獎勵在 疫情期間工作的前線工人。美國國會在 3 月批准的 1.9 萬億美元美國救援計劃，授權各州將部分刺激資金用於獎勵前線工人並鼓勵其他人重返工作崗位。俄勒岡州在這方面總共收到 26 億元。

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圖片來源於網絡 版權屬於原作者

代表俄勒岡州僱員的最大工會 SEIU Local 503 週五建議，使用州刺激資金中的 4.5 億元作為前線工人的獎金和那些重返工作崗位人士的獎勵。建議詳情如下：

對於基本工資低於本州2019 年平均工資（約每小時26.50元）的前線工人，獎金將為2,000 元，對於收入高於平均水平但低於平均工資150%（約每小時39.70 美元）的工人，獎金有1,000元。收入超過州平均水平 150% 的工人將不會獲得獎金。

在疫情期間失業，但在 10 月 15 日之前至少恢復工作 4 週的前線工人將獲得 1,200元。

建議中有17個符合條件的工作類別，包括醫療保健、執法、教育、農業、食品、能源、交通、通訊、國防、住宅庇護工作以及衛生產品和服務。只有在工作時必須與公眾保持 6 呎距離的工人可領取獎金，遠程工作的人員則沒有資格領取。

立法會將在今屆立法會餘下幾週時間內討論預算優先事項，到時肯定會出現不同項目在激烈競爭資金。但控制著兩個立法院的民主黨領導人表示，他們對這個想法持開放態度。

SEIU 發言人莫里斯表示，立法者正在優先考慮幫助受疫情影響的社區的法案。而前線的基本工人是最受影響的一群人。 “因此，我們希望前線工人工資提案將成為優先考慮的法案之一。”

但參議院共和黨聯絡主任德雷珀表示，他的核心小組將反對該法案，因為它保留了聯邦的每週 300 元失業金。不少企業表示，聯邦政府提供的額外失業金是在鼓勵民眾留在家不工作。

德雷珀說：“其它州也在推行複工補助金，但任何計劃也必須解決慷慨的失業金問題，而本法案並沒有這樣做。”

本州 4 月份的失業率仍保持在 6% 的高位。

州議員建議給前線工作者刺激金

（本報綜述）俄勒岡州立法者將考慮一項提案，向在疫情大流行期間繼續工作的前線工人支付高達2,000 元的新刺激金，並向在秋季前重返前線工作的失業人士支付1,200 元。

勞工界領袖和一些民主黨議員，一直在推動使用最新聯邦刺激法案中的資金，來獎勵在 疫情期間工作的前線工人。美國國會在 3 月批准的 1.9 萬億美元美國救援計劃，授權各州將部分刺激資金用於獎勵前線工人並鼓勵其他人重返工作崗位。俄勒岡州在這方面總共收到 26 億元。

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代表俄勒岡州僱員的最大工會 SEIU Local 503 週五建議，使用州刺激資金中的 4.5 億元作為前線工人的獎金和那些重返工作崗位人士的獎勵。建議詳情如下：

對於基本工資低於本州2019 年平均工資（約每小時26.50元）的前線工人，獎金將為2,000 元，對於收入高於平均水平但低於平均工資150%（約每小時39.70 美元）的工人，獎金有1,000元。收入超過州平均水平 150% 的工人將不會獲得獎金。

在疫情期間失業，但在 10 月 15 日之前至少恢復工作 4 週的前線工人將獲得 1,200元。

建議中有17個符合條件的工作類別，包括醫療保健、執法、教育、農業、食品、能源、交通、通訊、國防、住宅庇護工作以及衛生產品和服務。只有在工作時必須與公眾保持 6 呎距離的工人可領取獎金，遠程工作的人員則沒有資格領取。

立法會將在今屆立法會餘下幾週時間內討論預算優先事項，到時肯定會出現不同項目在激烈競爭資金。但控制著兩個立法院的民主黨領導人表示，他們對這個想法持開放態度。

SEIU 發言人莫里斯表示，立法者正在優先考慮幫助受疫情影響的社區的法案。而前線的基本工人是最受影響的一群人。 “因此，我們希望前線工人工資提案將成為優先考慮的法案之一。”

但參議院共和黨聯絡主任德雷珀表示，他的核心小組將反對該法案，因為它保留了聯邦的每週 300 元失業金。不少企業表示，聯邦政府提供的額外失業金是在鼓勵民眾留在家不工作。

德雷珀說：“其它州也在推行複工補助金，但任何計劃也必須解決慷慨的失業金問題，而本法案並沒有這樣做。”

本州 4 月份的失業率仍保持在 6% 的高位。