州衛生局：緊急階段已完結　但疫情仍在

（本報綜述）州衛生官員在周三舉行了首次的每月新聞例會，會中官員敦促民眾要繼續負起防止病毒傳播的責任，並報告確診病例不斷上升，預計未來數周的住院人數將有所增加。

俄勒岡州衛生局的流行病學家珍妮博士說，最近的病例增加可能與取消口罩要求，以及更多州民恢復疫情大流行前的室內聚集有關。她說：“新冠疫情還未有完結，但我們確是比以往任何時候更接近正常。”，“我們所有人都需要就願意承擔多少風險而做出決定。”

在連續九個星期穩步下降之後，新冠確診病例已是連續第三周出現攀升的情況，周二的最新報告顯示，目前的平均單日確診新病例有550 宗，高於3 月下旬omicron 激增後的最低點，約200宗單日確診紀錄。

此外，珍妮說，州報告的確診病例數目被低估，部分原因是州民廣泛使用家用檢測劑，而這些結果是不需要向衛生官員報告的。珍妮說，實際病例數可能比報告的多10倍。但這不一定是主要的問題，因為最重要的是看住院人數——這也許是衡量大流行最準確的標準。

直到本周，住院人數保持相對穩定，大約有100 人。 但到周二，住院人數就攀升至 122人，這是自3 月下旬以來的最高數字。

俄勒岡健康與科學大學此前曾預計，由於BA.2 omicron變種和口罩令的取消，住院人數會出現小幅增長。根據該大學在4 月8 日的預測，在6 月10 日入院人數將達到220人的峰值，其中約一半的住院患者是因其它原因入院而檢測出新冠病毒。

珍妮指出本州沒有恢復口罩令的數字門檻，但懷疑是否有必要。她說：“與過去的確診病例激增相比，這次對住院和其它任何方面的影響肯定會小得多”。 “所以，我們希望不需要這種干預（口罩令）。”

珍妮還提醒民眾，目前本州有些防疫措施仍然有效，包括在醫護、學校和托兒的工作人員均需接種疫苗；在醫療機構和長期護理中心內仍需戴口罩等。

他又指出俄勒岡州在應對疫情方面比其它州優勝，因為本州的民眾選擇接種疫苗、戴口罩和保持社交距離。民眾的合作，已令俄勒岡州繼續成為對抗疫情最成功的州份之一。