州衛生局宣佈取消所有戶外口罩令

（本報綜述）俄勒岡州衛生局周二宣佈，即日起取消所有大型戶外活動的口罩令。

要求民眾在大型戶外活動中戴口罩的命令是在今年8月實施的，當時正值是本州的疫情高峰期，為了抵擋Delta變種病毒，衛生官員有此規定。當時病例激增，主要是病毒在未有接種疫苗人士中快速傳播。口罩令再配合逐漸上升的疫苗接種率，相信已大大減低了病毒的傳播。

州衛生官員表示，今次取消戶外口罩令，是見到本州在減低減染病例和穩定住院人數方面有好的成績後而作出的決定。

俄勒岡州衛生局長艾倫說，雖然目前本州的疫情已有明顯的好轉，但仍未到可以考慮放寬室內戴口罩的規定，因為Delta變種病毒對我們仍有很大的威脅。

對於在人多的戶外場地逗留較長時間的人士，艾倫局長建議還是戴上口罩為佳。

局長又強烈建議以下人士要繼續保持戴口罩，以策安全，他們包括，未打疫苗者、長者、減染病毒的高危人士、或所有與以上類別人士同住的人。

根據紐約時報的報導，俄勒岡州在8月27日成為全國首個要求所有州民，不論已打疫苗與否，一律需要室內和室外戴上口罩。而在過去兩個多月，本州的確診率和住院率明顯地下降。近期，本州有多天的單日確診數字在1,000以下，大家都期待州長會放寬口罩令。但由於住院人數雖有減，但數字仍屬偏高，所以州長仍未考慮全面放寬口罩令。

截止23日，本州累計的新冠死亡人數已超過5,000到5,017人；累積確診人數已達385,790人，住院有395人。

目前，本州已有8成州民最少接種了一劑疫苗，接種率之高是全國的第19位。

上周五，美國食品和藥物管理局(FDA) 和疾病控制與預防中心(CDC) 已授權所有成年人可接種加強針。任何18歲或以上的人都可以在最後一次接種後六個月或單劑強生疫苗後兩個月選擇輝瑞或莫特納加強劑，民眾可以混合搭配來自任何公司的加強劑。上週末，本州已在全州藥房、診所和其他提供者向所有成年人啟動了加強劑的注射。