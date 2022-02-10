州考慮增收奢侈品稅  幫助有需要的人

（本報綜述）新一輪州立法會一開始就為民生提出多項的提案，一項旨在幫助最弱勢群體的法案將於下週舉行公開聽證會。

HB 4079，被稱為俄勒岡自由試點計劃（Oregon Freedom Pilot Program），將增加對奢侈品的徵稅。籌集的資金將用於低收入的孕婦和年齡已超越寄養青年計劃的成年人。符合條件的人士將在長達三年的時間內每月獲得750美元，但前提是要求他們完成一個理財課程，並同意讓政府追蹤他們如何花費750美元的詳情作分析所用。

民主黨眾議員布拉德。威特（Brad Witt ）說：“我們相信這兩項要求，不但令受惠的人士得到幫助，也能確保整個計劃的成功。

750美元將通過借記卡支付。威特說，這筆錢花在什麼地方都可，沒有限制。

至於奢侈品的徵稅，將提高到3%，法案中列出的奢侈品包括飛機、昂貴的船隻、高端汽車、珠寶和槍支等。威特說，一旦每件商品超過一定的價格，就會被徵稅。珠寶的起價為20,000美元；雪地摩托等物品的起價為15,000美元。而每件商品的起價點都是由該商品在市場上的平均成本來決定，而商品必須是在最高端的市場才能買到，以確保它是奢侈品，而不是日常購買的價格。

HB 4079 將於週二在人類服務委員會聽證。威特說，如果通過，該法案將使俄勒岡州成為美國第一個提供此類立法的州。