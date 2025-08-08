州立公園停車與露營收費將上漲

（本報綜述）俄勒岡州立公園與休閒部（OPRD）8月1日宣布，將從今年秋季起擴大停車收費範圍，並從2026年5月起提高露營及住宿費用，以應對預計達14%的預算缺口。

從10月1日起，21個目前免收停車費的州立公園將開始收費。現行日用停車費為本州訪客10美元、外州訪客12美元，並不調整價格，但擴展收費點將使更多遊客需支付停車費。步行、騎行或乘坐公共交通進入公園的遊客，以及購買年票的訪客，仍可免收此費。

自2026年5月1日起，29個州立公園將提高過夜收費。

高峰期帳篷營位將最高收取29美元/晚；

全套設施房車營位將在週末上調至52美元/晚；

樸素蒙古包（yurt）將漲至72美元/晚，豪華蒙古包則高達129美元/晚；

小木屋及其他住宿設施也將同步調整。

此外，船隻停泊費將從15美元提高至20美元/日，溢流停車、簡易露營及過夜停車費將從10美元提高到至少15美元/晚。

州立公園與休閒部表示，此次調整是為應對運營成本上升、彩票收入下降及遊客人數創紀錄帶來的壓力。州立公園與休閒部主任麗莎·桑普森指出：“州立公園是俄勒岡最受喜愛的公共空間之一，但長期以來缺乏可持續的資金來源。這次調整是為了保障現有服務水準，並讓公園體系在未來更加可持續。”

這些新收費點和費率調整集中於最受歡迎、維護成本較高的州立公園，預計將有助於填補至2027年的財政缺口，維持公共服務不縮水。