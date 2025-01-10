州立公園停車和露營費用上調 

(本報綜述)今年，俄勒岡州州立公園將上調停車和露營費用，為公園運營籌集更多資金。這是州政府於2024年批准的一系列調價措施的一部分。

日間停車費將從每輛車5美元提高至10美元，適用於25個收費的公園，其餘230個州立公園目前仍免收停車費，但未來可能會調整停車收費政策。年票價格保持不變，單年票為30美元，兩年票為50美元。

露營費用也全面上漲，包括：

雜項設施（如印第安帳篷、會議廳）增加2美元

帳篷營地和原始營地增加3美元

房車營地增加4美元

小木屋和蒙古包增加5美元

此外，從7月1日起，外州遊客需支付所有露營地費用的25%附加費，目前這一附加費僅適用於房車營地。

州立公園部門表示，此次調價是為了應對運營資金壓力，約35%的收入來自訪客費用，其餘則來自彩票收益和房車牌照費。為降低費用對部分群體的影響，俄勒岡州提供特別通行證給寄養家庭、退伍軍人和現役軍人。此外，部分圖書館提供可短期借用的停車通行證，並在元旦、6月的州立公園日及感恩節後的“綠色星期五”免收停車費。

州立公園部門表示，將繼續尋找平衡費用和減少成本障礙的措施，確保公園維護及遊客體驗不受影響。