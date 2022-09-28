州測驗結果顯示全州學生成績下降 全州評核試顯示疫情影響學生學習

（本報綜述）俄勒岡州教育部剛發布了疫情以來的第一份學生成績表，結果顯示學生在閱讀、寫作和數學方面有明顯下降。英語科達水平的只有40%學生，而2019年則有53%。數學方面達到水平的只有30%，而2019年為39%。

州教育部長吉爾說，今次的成績顯示，學生極需要幫助走出疫情的影響。他指出隨著學生重返現場學習，學生的成績已有顯注改善。並呼籲政府需立法和投資更多在教育方面，幫助學生獲取更好的成績。

吉爾在一份聲明中提到：“正如預期的一樣，大流行對俄勒岡州和全國的學習產生了影響。 由於立法者通過了《學生成功法》，以及教育部實施的中小學緊急救援基金，額外的心理健康和福利支援、暑期學習班和其他指導和促進心理健康的重要計劃已經實施，我們相信這些都能夠幫助俄勒岡州的學生取得成功。 俄勒岡州的有色人種學生、部落公民、殘疾學生、貧困學生和農村學生受到了不成比例的影響，有必要重新審視學生的需要並投放更多協助這些社區。 我們與我們的學區站在一起，因為他們根據當地社區的意見制定計劃，以解決他們在學校看到的需求。”

該個評核試在春季時舉行，英語語言藝術和數學評估在3-8 年級和 11 年級進行； 科學評估在 5、8 和11 年級進行。以全州五年級學生的結果：平均而言，只有46.8% 的學生被認為英語語言藝術科合格。 這個數字在數學中下降到 30%，在科學中為30.3%。

至於全州最大的波特蘭學區，成績都在全州的平均成績以上，以5年級學生為例，英文的合格率有58.4%，數學則有43.1%。