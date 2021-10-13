州教育部暫取消代課教師學位要求　以緩和人數短缺問題 

（本報綜述）州教師執業委員會宣佈，由於全州各學區面臨持牌代課教師人數空前短缺，將暫時取消代課教師的大學學位要求。新措施下的要求只有18歲及以上，能通過背景調查就可。

消息一出，令家長們感到百錦交集。明白學校正面臨人手短缺，但教學水平和學生安全仍然需要關注。

有學校安撫家長說，受聘的仍會是安全和可信任的成年人，因為他們需要背景調查，而校方每天都會有嚴格的巡查。

俄勒岡州教師標準與實踐委員會表示，獲發緊急執業許可證的代課老師只能在聘用他們的學區中工作，每個代課個案不能超過10日，而他們所領的臨時許可證有效期只會維持到今個學年完結。

2019年12月，俄勒岡州教師標準與實踐委員會報告全州有近8,300名持牌代課教師。在整個疫情期間，人數急劇下降，到今年秋季復課時，只剩下4,700名持牌代課教師。.

全州最大的波特蘭學區，在正常情況下有800

持牌代課教師，但現在已降至528名，嚴重低於官方所說的需求。在鄰近的比弗頓，從900名下降到685名，在希爾斯伯勒(Hillsboro )學區，地區官員引述現有147名持牌代課教師，比2019年初減少了300多名。

執業委員會希望通過新的臨時措施，讓更多人有資格申請這份工作。同時新的措施將增加學區額外的責任，支援代課老師，包括協助他們領取執業許可證和支付所需的費用。

執業委員會執行主任羅西萊斯(Anthony Rosilez)希望在新措施下，學校能聘用更多來自當地社區的代課教師。他說：如老師是紮根在學校所在的社區時，這幾乎可以說這些老師有的是一種自然的責任感，令他們更願意留在工作崗位上；二是個人對學校更投入，因為這地方是他們家所在的地區。獲聘的代課教師可以是一般父母，失業者, 在學校當過義工，又或是一位大學生想獲取工作經驗。

波特蘭公立學校首席人力資源官莎朗•里斯（Sharon Reese）表示，儘管代課教師數字下降的原因有很多，但這疫情使情況變得更糟。她認為，有些人可能因為對健康和安全感到憂慮，故在新冠病例激增的情況下，決定在學年開始時不擔任這教職或續牌，現在有些人仍是在觀望中。

自新學年開始以來，波特蘭地區的學校每天需要近55名代課教師，令已有教職員短缺問題的學區帶來額外的壓力。