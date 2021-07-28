州教教育局公佈學校安全守則

（本報綜述）州教育局宣佈本州學校將於下學年全面恢復回校上課，並在上星期四公佈學校的安全守則。

教育局表示：他們設計的一個彈性框架，將透過創造安全和支援性的學習環境、關懷等方法，將學生和教職員的健康和福祉，放在首位。教育局指出，框架內的指引都只是建議，除了一些涉及政府法例的指引屬必須遵守外，其它指引執行與否，將由校區的領導層，按著學生和教職員的福祉來作決定。

引指主要內容包：

－社交距離不應是回校上課的障礙，如學生之間不能維持有3呎距離，校方應考慮實施其它措施，如戴口罩；

－幼稚園及12歲以下學童就讀的小學，在室內師生均要戴口罩；

－每個學區必須在8月23日前提交一份安全回校的操作計劃書。

透過這些指引，教育局期待在下一學年確保學生安全、健康和學習方面取得集體成功。

有校區，包括West Linn-Wilsonville和俄勒岡市等，均決定不要求學生戴口罩，而波特蘭校區正在審查指引，戴口罩與否仍有待決定。

美國疾病及預防控制中心在周二除建議所有人要在室內的公眾場所戴口罩外，還建議K-12學校內的所有老師、職員和學生在校內戴口罩，主要是保護那些年紀太輕未能打針的學生們。

這消息一出，反對戴口罩的家長們表示，學生已經歷了一個糟糕的學年，真希望能早日回復正常。

波特蘭校區學督格雷羅表示校區將利用最新的信息做出最佳的決定，包括公共衛生指導和對本地疫情趨勢等，而不是倉促過早地公佈任何指引。