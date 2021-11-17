州政府12月開始停止接受緊急房租援助申請

（本報綜述）州房屋局官員上周表示，從12月開始，他們將暫停所有「俄勒岡州緊急租賃援助計劃」（Oregon Emergency Rental Assistance Program）的申請。理由是“美國財政部撥給俄勒岡州的2.89億美元的聯邦緊急租金援助幾乎全部都已被分配。”

俄勒岡州住屋和社區服務部（OHCS）稱，他們將暫停所有「俄勒岡州緊急租賃援助計劃」的申請六星期。

OHCS執行董事薩拉查在一份聲明中說：“很明顯，目前對緊急租金援助的需求遠遠大於聯邦給予該計劃的資金數額。”她又指出，今次的暫停申請，將使該部門可以在州政府的層面，倡導額外的聯邦資金或其他資源，同時可在這期間專注加速審批現有的申請，以及評估是否有足夠的資金再接受新的申請。

布朗州長對此說：“要明確的是：俄勒岡州有足夠的聯邦資源來幫助所有已遞交申請的並符合條件的家庭。”

在布朗州長的聲明中提到，“OHCS及其合作夥伴繼續加快處理每一個申請，並優先考慮那些在「安全港保護」之外的申請。但是，由於現有的申請人已幾乎用完所有剩餘的聯邦資金，因此OHCS今天必須通知俄勒岡州的家庭，如果沒有額外資金，該計劃將很快就要暫停接受新的申請。”

布朗州長表示，她已經與倡導者和高級立法者就更新保護租客措施進行了商討，包括為申請租金援助的居民延長“安全”期。並希望能提出議案，供立法機關在未來幾週的特別會議上審議。