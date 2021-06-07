州政府通過新法　降低高中畢業門檻

（本報綜述）俄勒岡州的2022，2023和2024高中畢業生，可能不再需要在閱讀、寫作和數學取得合格成績才可畢業。

這條新提案上周四在州參議院獲得多數的民主黨議員投贊成票下通過，下周將在州眾議院投票，如獲通過，則會成為本州有關高中文憑的法案，是本州教育的里程碑。

報導指，要取消俄勒岡州學校高中畢業所需的最重要三個核心科目合格的條款，是經過深入的調查的，這將改變了本州的高中畢業資格，這個調查幾乎得到普遍的支持。該報告將在2023年準備好給立法機構作出審查。

但今次，所有有機會對法案進行投票的共和黨人，和民主黨參議員Betsy Johnson 均投反對票，原因是法案取消了核心科目的能力標準。

早在4月法案在州參議會批出時，本州的共和黨就發出聲明，以民主黨“民主黨放棄教育標準”為標題，指控民主黨人試圖掩蓋自去年3月學校被下令關閉以來，學生缺乏學習的情況。

支持從10年級開始，不用參加閱讀、寫作和數學評核試的人說，只要在學校修完畢業所需的所有課程就夠了，學生不應該再做更多的。

他們中的許多人都猛力評擊評核試。他們說，俄勒岡州讓學生選擇通過完成學校的作業並由自己的老師評分，來證明其能力。一些人承認，如果該法案如預期獲得通過，那些寫不好或數學差的學生仍可畢業。

在雷諾茲高中（Reynolds）教授特殊教育數學的民主黨眾議員扎克哈德森(Zach Hudson）說，對於他許多的學生來說，必須證明他們精通數學，就如告訴他們：你是

能畢業的。

曾擔任當地學校董事會主席的共和黨眾議員馬克歐文斯（Mark Owens）說，要對三班畢業生取消而不是調整考試的要求，對他來說這太過分了。

眾議院委員會對該法案進行了修改，暫時降低高中畢業門檻至2024年止，因此如州眾議院通過該法案，則必須發還參議院批准該變更才可。