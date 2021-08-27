州政府稅收超可觀 納稅人再獲退稅
本州的經濟預測出現被議員們形容為「驚人」的增長，導致政府庫房收益有超乎想像的增幅。在這情況下，按照法例，州政府將要向納稅人退稅，而今年估計的退稅金額高達19億元，這是俄勒岡州連續第四年的退稅，也是本州有史以來最高的退稅金額。
本州有法例規定，在一個兩年的財政年度中，當個人所得稅收入較預期的高出2%，政府就要退稅給納稅人。
早在5月，經濟專家已預測本州今年的經濟有驚人的增長，並說會有14億的退稅。但由於政府將今年的報稅截止期延到5月，當時納稅人才完成報稅和交稅。之後，看到稅收比預測的還要高，部份原因是高收入人士加薪幅度大，以及選擇申報個人所得稅而不是商業稅的商企老板收入亦大增，再加上聯邦政府的疫情緩助金和失業補助等。
在周三（25日）的州議會中，經濟專家再次匯報，並作出退稅額的更新。
預計，今年的中等收入人士（年收入35,000至40,000元），退稅約為420元；至於年總收入有67,500元的納人稅，估計能獲850元退稅；而最高收入層（年收入超過442,700元）的納稅人可獲退稅16,880元，退稅額要視乎納稅人所繳的稅款已定。
除個人所得稅外，經濟專家更預計，州政府的公司所得稅收入亦將較預期高出8.47億元，而這個公司退稅將會流向本州K-12年級的學校經費。
有批抨指個人退稅將金錢不公平地退給富有的州民，而不是將退稅用在社會上有需要人士的身上。同時退稅也減少了本州下一個財政預算中可花費的金額。然而經濟學家表示，即使州政府在過去十年向納稅人退還大量稅款，但過去十年激增的稅收使本州的普通基金翻了一番。
經濟專家麥克馬倫指出，退稅對政府來說並不是沒風險的。如果經濟衰退來襲，州政府因須照常支付大額的開支和彌補赤字，有可能因此而陷入財困。
麥克馬倫說，目前看，預計前景穩定，這情況不太可能出現。但如疫情愈趨嚴峻，政府要向商戶施加限制的話，就有可能出現問題。但布朗州長早前已宣佈沒有這等限制。
州民主黨議員普遍對這報告感到滿意，並表示喜與民種分享這成果。
州眾議院議長科泰克稱這一預測為“好消息”，可以幫助立法者繼續專注於解決更多危機。但科泰克警告，穩定的前景受到新冠病例激增的威脅；表示如所有州民都努力保護自己免受病毒感染，我們就能維持目前經濟復甦的狀況。
至於共和黨領導人則指，儘管收入激增，但本州仍處於混亂狀態。
眾議院少數黨領袖德拉贊（Christine Drazan） 說：“儘管預算在10 年內翻了一番，但今天本州在教育、房價和社區安全方面的情況卻每況愈下”。