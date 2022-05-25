州政府稅收盈餘再創紀錄　納稅人又有稅退 年年退稅令人質疑政府是否徵稅太高

（本報訊）在剛公佈的一份州財政預測中顯示，本州經濟強勁，今年的個人所得稅收多得嚇人，比上一年多出12億元，近70%。這也令到本州出現前所未有的收支平衡，且有30億元的盈餘，納稅人可準備在2023-2025年領取歷史新高的退稅額。

州法規定，當州政府的實際稅收超過所預測的2%時，就必會以記賬形式退稅。

俄勒岡州辦公室在剛發佈的2022年6月俄勒岡州經濟和收入預測報告中，用“經濟繼續繁榮”來形容本州的經濟。又指出，就業、收入、支出和生產都在迅速增長。然而，卻對不斷的增長，表示擔憂”。

報告指，擔心的是“通貨膨脹處於數十年的高位”，而本州的經濟動向亦有變，不再是復甦的模式，而擴展的模式。

州長凱特·布朗表示，本州已從疫情中復甦過來，而且經濟繼續保持強勁勢頭，加上失業率已回樂至疫情前的水平，這對州民來說應該是個好消息。

布朗表示，經濟的持續強勁將使立法會能夠在即將到來的預算週期中考慮額外的一次性投資，—步一步刺激增長和支持工薪家庭，讓所有俄勒岡人都能感受到經濟反彈的好處。

但有社會人士質疑既然年年都有稅退，這是否說：政府抽稅太高在先呢？

一名來自Bend的州議員蒂姆諾普（Tim Knopp）認為，沒錯，俄勒岡州的稅太重，特別是對低和中等收入的家庭而言，他提到來自勞工階層的家庭應獲減稅。

州長對此的反應是：雖然盈餘越來越多，但政府在計劃未來時，還是需要謹慎行事。

州長說：”本州有強而有力的領導層，使我們有充足的儲備，幫助我們渡過前所未有的困難，在踏入新的財政預算周期時，我們需要繼續保持這種前瞻性的領導地位。我們必須小心。專家們已見到市場上的暴風雲。但俄勒岡州在儲蓄方面做得很好，相信我們將可繼續過渡前進。”

在11月將以無黨派身份參加州長競選的前民主黨州議員貝茜·約翰遜（Betsy Johnson）則表示，這絕對不單只是退稅和州政府如何作出財政預測的問題，而是政府如何花錢。並指出我們已經花了很多錢，但卻得不到明顯的結果。

州議員蒂姆諾普認為，目前，保護這筆退稅錢比以往任何時候都來得重要。因為過多的支出會讓我們陷入通貨膨脹的亂狀中，它不會讓我們擺脫困境。

有民眾認同貝茜·約翰遜的想法，並說：如政府在用錢方面顯示出是用得其所，他們不介意沒稅退。目前本州需要處理的問題實在太多，政府可將這些額外的盈餘花在一些急切的問題上，而不是將錢退還，然後再加稅。

有納稅人認為，如果所做的都是浪費金錢的話，那當然是退稅比較好。另有納稅人表示，不喜歡先交後退的做法，錢總是在自己錢包內好。

過去幾年的退稅，平均都在800元左右，相信在今次破紀錄的盈餘下，退的稅會更多。

剛才提到準備以無黨派藉在11月參選州長的前民主黨州議員貝茜·約翰遜Betsy Johnson

她表示希望能當選州長， 因為目前民主黨已變得太極端

她指出：這絕對不單只是退稅和州政府如何作出財政預測的問題，而是我們是如何花錢。

她提到對那些流入議會的盈餘，有多大程度的問責，我當然會去審核其中的一些支出並要求看看投資回報率如何。我們已經花了很多錢

“俄勒岡州強有力的領導使該州擁有充足的儲備，可以幫助我們度過前所未有的時期，”布朗說。 在進入下一個預算週期時，我們需要繼續保持這種前瞻性的領導地位。 我們必須小心。 專家們正在看到地平線上的暴風雲。 俄勒岡州在儲蓄方面做得很好。 我們將繼續前進。”

相信州民都有印象，連續這幾年，政府都有稅退給納稅人。有人質疑既然年年都有稅退，這是否說：政府抽稅太高在先呢？

一名來自Bend市的州議員蒂姆諾普（Tim Knopp）認為，沒錯，俄勒岡州的稅太重，特別是對低和中等收入的家庭來說，他提到來自勞工階層的家庭應獲減稅。諾普表示他已向州議會提出類似的建議，並且建議對低收入的長者們凍結房產稅（地稅）。他強調在未通過任何法案前，退稅仍是一個最佳保護納稅人的方法。

州長對此的反應是：雖然盈餘越來越多，但政府在計劃未來時，還是需要謹慎行事。

剛才提到準備以無黨派藉在11月參選州長的前民主黨州議員Betsy Johnson

她表示希望能當選州長， 因為目前民主黨已變得太極端

她指出：這絕對不單只是退稅和州政府如何作出財政預測的問題，而是我們是如何花錢。

她提到對那些流入議會的盈餘，有多大程度的問責，我當然會去審核其中的一些支出並要求看看投資回報率如何。我們已經花了很多錢

至於民眾的看法

有民眾認同Betsy Johnson的想法，並說：如政府在用錢方面顯示出是用得其所，他們不介意沒有退稅。

有納稅人指出，目前本州需要處理的問題實在太多，而政府很容易就可將這些額外的盈餘花在一些急切的問題上，而不是將錢退還 （然後再加稅）

例如大家都感受到到處都有露宿者紮營而居，嚴重影響到居民的生活質數，

有納稅人認為有稅退當然是好，但政府應利用這些盈餘花在這些急切要解決的問題上

這樣他不介意政府不退稅

當然，如果所做的是浪費金錢的話，那當然是退還納稅人比較好

有納稅人則表示，不喜歡先交後退的做法，錢總是在自己wallet內好

過去幾年的退稅，平均都在800元左右，相信在今次破紀錄的盈餘下，退的稅更多

不是以支票形式退稅

是在報稅時扣稅的

創紀錄的稅收踢球者提出了問題：俄勒岡人的稅是否太多？

憑藉近30 億美元的稅收盈餘，俄勒岡州的納稅人將在2024 年看到他們的稅收“增加”。

當俄勒岡州的收入超過該州的收入預測時，納稅人會以踢球者而不是支票的形式獲得退款。

由於俄勒岡人一直在拿回錢，KATU想知道納稅人和立法者一開始是否認為他們被徵稅過多。

“我認為俄勒岡人被徵稅太多了，”本德的參議員蒂姆克諾普說，他是在書本上獲得成功的立法者之一。

“尤其是中低收入家庭，工薪家庭，我認為應該減稅，我已經提議了，我還提議對低收入老年人凍結房產稅，我認為這也很重要。但直到我們可以通過這些並讓那些通過踢球者是納稅人必須拿回這筆錢的最佳保護，”參議員克諾普說。

俄勒岡州的經濟學家稱最新的收入預測是前所未有的，導致創紀錄的增長。

州長凱特布朗在一份聲明中說：

即使收入增長，我們仍然必須謹慎行事並為未來做計劃。

前立法委員貝齊·約翰遜希望通過接替布朗州長的辦公室來做到這一點。

“這不僅是踢球者和國家如何預測收入，而且也是我們如何花錢。我們對流經立法機關的金額有多大程度的問責制，我當然會去審計其中的一些支出並要求看看投資回報率如何。我們已經花了很多錢“約翰遜說。

許多納稅人說這也是他們想要的，如果錢用對了，他們願意放棄他們的踢球。

“我對他們為什麼要退還它有些懷疑，因為我認為有些地方國家可以很好地利用它。我的意思是，我知道退還而不是浪費它是個好主意，但我認為有國家可以用這筆錢進行投資的地方會更好。”莫莉·希尼說。

Vanessa Frits 也有同感，但不介意拿回一些現金。

“如果其中一些可以用於我們在波特蘭解決問題所需的所有項目，比如無家可歸，我會全力以赴，”弗里茨說。 “我知道人們說這樣做更好，我知道人們說最好少交稅，你可以按照自己的方式投資，但我有點喜歡在年底時拿回錢我的稅，所以我可以接受踢球者。”

有些人不知道踢球者正在路上，比如最近的加州移植貝絲沃森。

“不，我不知道我沒有一直跟踪。保留更多的錢似乎比把它交給國家然後再拿回來要簡單得多。是的，我想我可能更喜歡這樣.更直接地說，我認為稅收已經足夠複雜了。為什麼不簡化一點。

參議員克諾普說，踢球者平均每個家庭的收入約為800 美元，下一個應該更大，可能高達數百美元。