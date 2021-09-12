州政府疫苗令被指條文不清晰 波市和麥縣政府被迫推翻疫苗命令



根據州衛生局最新的一份指引，州長上月頒下醫護人員的疫苗令，被「懷疑」是不包括警察在內的，因而引來了波特蘭市和麥魯瑪縣一場「美麗」的誤會，目前要推翻各自在8月30日頒下的命令，強制要求所有政府僱員接種疫苗，否則會失去工作。

波特蘭市檢察官辦公室在周二通知市長，按照俄勒岡州衛生局剛出爐的最新指引，要求波特蘭警隊接種疫苗的命令，在法律上屬可疑的。根據俄勒岡州法律，只有在聯邦或州政府制定了法例的情況下，地方市政才能向消防員和警察發出疫苗指令的。

波特蘭市政府原相信，州長在 8 月 19 日向本州醫護人員頒下的疫苗接種令中，州長所指的醫療保健工作者的定義足夠廣泛可以涵蓋接受過一些醫療培訓的警察。當時，市檢察官辦公室建議波特蘭市可向全市公務員要求接種疫苗，其中包括警察。

但市政府在上周五收到有關州長疫苗令的最新指引，其中顯示，警察「可能」不應包括在內的字眼。州衛生局表示，因為對大部份警察來說，提供醫護服務並不是他們工作的基本要求，所以應該不在命令的名單中。

州長的疫苗令極不受執法人員歡迎，州警和消防員在上周入稟法院告州長，波特蘭市的警隊亦表示如要強制打疫苗，他們會選擇辭職，這將對原來已是人手嚴重不足的警隊是一大問題。究竟是否因有這麼多聲音而影響到州長要更新疫苗令的細節呢？

代表州警和和消防員狀告州長的律師丹內爾表示，要弄清楚應如何理解州衛生局的新指引，對他來說也不容易。丹內爾說：「指引中提到警察「可能不是」並不是真正的答案，這只不過是一種猜測。」丹內爾指出，如果政府是故意在指引中寫下這用詞的話，這就是讓各城各縣可按當地的情況來做出自己的決定。

因為這份更新了的指引，波市和麥縣政府要重新考慮他們在上月底公佈的強制接種疫苗規定。周四，惠勒市長和卡弗瑞縣長分別發聲明，推翻早前宣佈的疫苗令，稱疫苗令不適用於警員。

惠勒市長在聲明中表示：「對疫苗令未能一視同仁的對待所有市政府員工而感到失望，但我仍強烈的鼓勵警員接種疫苗。既然科學已證明疫苗是結束這種大流行的最有效工具，作為波特蘭市政府的領導層，我們決定要以身作則，盡一切努力將社區成員和同事的風險降至最低。市政府將繼續實施疫苗的要求，並確保其符合州法律。」

而麥縣卡弗瑞縣長在聲明中稱：「在麥魯瑪縣，人人都應該接種疫苗，尤其是那些與處於危機中的人有密切接觸的人。因為疫苗是結束新冠疫情的關鍵，所以我們要求所有員工接種疫苗，包括健康診所、拘留中心和負責長者計劃的每個人。例外的原只有獲醫療和宗教豁免的人，但因為州政府的新限制，現執法、假釋和緩刑官員目前也算在內。」

縣長指出，州政府絕對有權要求執法人員、假釋和緩刑官員接種疫苗，但卻沒有這樣做。在沒有州法規管的情況下，麥縣政府要求未接種疫苗的執法人員採取額外的預防措施，以防止新冠病毒的進一步傳播。因此麥縣正在研究代替接種疫苗的方案，可能會要求未有接種疫苗的警員戴上N95 口罩。

卡弗瑞縣長表示，縣政府會繼續要求州政府頒下這疫苗令，並會向州政府和州衛生局尋求明確的解釋。

波特蘭警方表示，波特蘭警察局的 795 名宣誓成員中約有 600 人已接種了疫苗。