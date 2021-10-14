州政府有巨額盈餘　州民獲退還17%稅

（本報綜述）在眾人都認為疫情令到整體經濟有回落之際，俄勒岡州政府卻宣佈今年出現近19億美元的稅收盈餘，納稅人在明年申報2021年所得稅時，可獲得退稅抵免。

州經濟分析辦公室（OEA）表示，退稅形式將不再是支票，而是在2021年申報表中以抵免（tax credit）形式返還給納稅人。

至於退多少稅？俄勒岡州稅務部周二表示，州民可獲退回2020年所交稅額的17.341%。

州經濟分析辦公室提醒民眾，如要領取退稅，即使您不用申報2021年的稅，你還是要申報，否則就拿不到退稅。

在2021年俄勒岡州個人所得稅申報表說明中，將提供有關如何申請信用的詳細信息：俄勒岡州全年居民的OR-40 表、半年居民的OR-40-P 表和OR-40- 表– N 為非居民。 綜合和信託收入納稅申報人也有資格。

請記住，州政府可能會使用您的全部或部分退稅金來支付您所欠下的任何州債務，例如其他年份的應繳稅款、子女撫養費、法庭罰款或學校貸款等。

民眾可到州政府網站，https://revenueonline.dor.oregon.gov/tap/_/，利用網頁內的計算機，輸入個人資料，然後算出你的退稅金額。