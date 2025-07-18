州政府提醒：15萬納稅人請盡快報稅！

（本報綜述）俄勒岡州稅務局近日呼籲尚未提交2024年報稅表的居民儘早行動。雖然許多納稅人已申請延長申報期限，但7月15日週二正好是六個月寬限期的中點，官員強調，「沒有理由再拖延。」

「雖然7月15日只是延長期限的一半，但對於多數尚未報稅的人來說，現在就報最合適。」稅務局局長戴維·格斯滕費爾德在聲明中表示。

報稅關鍵時間表

4月15日：原定申報截止日

7月15日：延長期限中點

10月15日：延長申報最後期限

州府統計，2025年至今已處理超過205萬份退稅申報，占總量約98%。但仍有約15萬人尚未繳交報稅資料。

稅務局指出，有些人因手頭緊未能按時報稅或付款，但即使獲得延長，利息和罰金仍會累計。官員建議，哪怕只能先繳一部分，也能減輕後續負擔。

「如果您無法一次付清，不要驚慌，也不要裝作沒事，這筆債務不會自行消失。」州府提醒。若有困難，可申請分期付款計劃。

如何報稅呢？

免費渠道：Direct File Oregon等線上系統

電話諮詢：503-378-4988；800-356-4222（可提供英語或西班牙語協助）

如果您還未完成申報，請盡早處理，減少罰金與利息，也避免秋季最後期限的擁擠與壓力。