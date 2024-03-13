州政府投入2千萬清潔高速公路

(本報綜述)俄勒岡州政府宣布將投入2000萬美元預算，用於清潔波特蘭及周邊地區的高速公路，重點解決長期存在的塗鴉和垃圾問題。

多年來，波特蘭市及其周邊的高速公路長期存在垃圾和塗鴉污染问题，尤其在新冠大流行期間盒大流行結束後，問題變得更加嚴重。由於缺乏人力和資金，州政府一直無法有效應對這些挑戰。

交通部表示，計劃以以下方式使用這筆資金：

– 400萬美元將用於與市政府合作，清除波特蘭州立高速公路上的無家可歸者營地。這筆資金將使來年的高速公路營地清理費用增加三倍。州官員表示，波特蘭無家可歸者在高速公路上的行人死亡率非常高。

– 400萬美元用於塗鴉清理工作。州政府表示，將優先處理明顯的塗鴉，在無需交通控制的高速公路上，每月清理兩次，而在需要交通控制的地區，每月清理一次。

– 400萬美元用於與私人組織簽約，每月進行兩到四次的路邊垃圾清理。

– 800萬美元將用於安裝屏障，阻止行人進入橋樑、挡土墙和其他吸引垃圾和塗鴉的區域。

這項預算的出台反映了政府對於改善城市環境和公共安全的承諾。然而，一些立法者對這一舉措表示懷疑，認為這筆資金可能無法解決長期存在的問題。代表俄勒岡中部海岸的民主黨人士大衛·戈姆伯格表示：「我擔心我們花2000萬美元，最終不過是給這些不良分子創造了一個新的空間。」懷疑者們指出，需要更加積極的法律措施和更嚴格的懲罰來打擊塗鴉問題。