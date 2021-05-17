州政府批出300萬元改善82街交通安全 立即更換車速牌　由35咪降至30咪



（本報綜述）周四（13日），州負責交通決策者一致通過批出300萬元改善82街的安全，包盡快改善五個危險的過馬路點，和下調整條82街的車速限制，今周就開始更換車速牌等。

波特蘭交通官員在2020年5月已向負責管理82街的州運輸局要求將車速從35咪降至30咪，但州政府官員遲遲未有批出。直到上月在不到兩週的時間內發生了兩宗死亡事故之後，官員才批准這一要求。

運輸委員會還批准了一項更廣泛的1,000萬元計劃，改善全州由州運輸局管理的公路上的行人安全設施。 目前尚不清楚那些高速公路受到資助，有官員暗示，在今個月已有兩宗死亡事故發生的Tualatin Valley Highway，很可能是其中之一。官員表示，這些資助必須投放在“證明經常發生與行人有關的交通事故”的公路上。

負責監管大都會地區的州運輸主管溫德斯海默（Rian Windsheimer）告訴委員會：“對立即採取行動改善行人安全的需求從未如此明確，”。他說，降低速度限制將“馬上收到效果”。警方表示，目前尚不清楚在過去兩宗事故中，車速是否是導致死亡的因素之一。

溫德斯海默指出，被一輛30咪行車速度的汽車撞倒，較被35咪行車撞倒的行人的存活率高出50%。他說：“您可以理解為什麼我們急於更新所有換車速告示牌。”

儘管82街在2019年或2020年沒有發生過交通傷亡事故，但這條路一直是三縣城區最致命的道路之一，而且政客、居民和支持者數十年來一直在推動改變。在2007年至2018年之間，82街共有16人死於交通意外。

為了聲援這撥款，代表翡翠區一帶的亞裔州議員范康娜，在上周五召集了一班官員，居民和支持者，在交通意外的現場82街Alberta 街舉行集會，希望官員們能了解實況，不要再等到有更多人喪命才採取行動。

范康娜在周四的聽證會上表示300萬元對長達8哩的82街是不足夠的，她形容82街是在她代表的地區的一條主要大道，兩旁都是商舖，教會和學校。她說：我要求你們將82街放在首位。

82街原來是一條高速公路，隨著社區的發展，公路兩旁商舖林立，街上行人也多了，目前是波特蘭東南區的一條主要大道。一向公路是由州運輸局管理的，而其他街道則由市政府管理的。多年來，不少社會人士都呼籲州政府應將82街移交波特蘭市政府管理，但由於82街很多路段均需要維修和改善安全的問題，波特蘭運輸官員指要將82街變得安全，說的是要耗資1.85億美元。所以州政府如不先改善安全問題，波特蘭市政府是不會接收82街。這就是為何82街一直被稱為「孤兒街」，州政府不願出錢管，市政府想管但管不來！