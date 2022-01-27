州政府恢復向面臨驅逐的租客提供援助

（本報綜述）俄勒岡州住房和社區服務部（OHCS）宣佈，再次接受緊急租金援助計劃的申請，幫助因未支付租金而面臨被驅逐的租戶。

OHCS表示，由於資金有限，今次重開預計可持續3 到5 周，大約能為6,700

9,300個額外的申請提供援助。

在過去的六周里，OHCS暫停接收申請，因為他們正在處理嚴重積壓的申請，以便查看近4億美元的聯邦援助和特別會議的撥款等用完沒有，是否還有資金可供發放。

OHCS將首先處理在12 月1日暫停之前收到的申請。最需要的家庭將優先獲得這些資源，而不是先到先得。然後，1月 26日收到的申請將在此之後處理，也是優先給予最有需要的家庭。

在1 月26 日或之後申請的租戶

獲得安全保護，在申請得到處理之前，免被房東驅逐。所有安全保護期將於2022 年9 月30日屆滿。但租戶申請成功與否還是要看OHCS可用的剩餘資金，所以

能保證申請者一定獲得援助金。另外，申請援助的租戶應知道須處理需時，並且援助金的支付也會延誤，但一經申請他們就立即獲得安全港驅逐保護。

OHCS呼籲，面臨被驅逐風險的租戶應立即申請租金援助，以獲得安全保護，並應聯繫法律組織。

俄勒岡法律中心的防止驅逐項目：888-585-9638或 *protected email*

俄勒岡州律師協會：503-684-3763或 *protected email*

最新的數字顯示，OHCS和本地項目管理員(LPA) 已向33,770 戶家庭支付了2.354 億美元的聯邦緊急租金援助。