州政府呼籲民眾合作　助學生安全開學 4天長假期新增5,821宗確診　54人死亡



今天（7日）早上，布朗州長連同州衛生局和教育局官員會見傳媒，會上教育局長呼籲民眾為讓學生能繼續在學校安全學習而出一分力；而衛生官員則帶來好消息，指本州的病例增加速度開始減慢。

今天剛好是本州最後一批公立學校的開學日期，州流行病學家·西德林格博士在會上提到，Delta變種病毒令到全州的新冠病例繼續激增，他表示，州衛生局正與教育局緊密合作，確保學校能保持開放授課，不受疫情影響。

衛生局指出，本州需入住醫院的新冠病人數目，在上星期已到頂，並出現略有下降的跡像；而數據顯示，這些病人有大部份都是沒有接種疫苗的。

西德林格博士指出，這雖然這是個好消息，給了我們一些鼓勵，但州民必須保持警惕，繼續在室內公共場所和戶外人群中戴口罩，以及重新考慮聚會或出遊的計劃。

新聞發布會的大部分內容都集中在學校重開。州長表示相信學校實施的措施將確保面對面學習可以延續到整個學年，同時也會限制 delta 病毒在學生和教職員工中的傳播。

俄勒岡州教育局長吉爾表示：“全州範圍的安全協議，以及學校實施的每項安全措施，不僅使每個人都更安全，而且還有助於確保孩子們真正可留在學校的環境中學習。”

吉爾局長還提到，今年學生能再次回校上課，實在並不容易，需要社區做出一些犧牲。他說：“俄勒岡州的每個人都有責任通過接種疫苗、戴口罩和限制大型聚會來協助這項工作。 任何與學齡兒童接觸的人，我們需要你盡自己的一份力量來保護這個學年。”

州衛生局隨即發布了連串可幫助兒童在學校安全學習的建議，希望民眾即日起就做：

－所有與學齡兒童接觸的合資格青年和成人都應接種疫苗，以減低病毒在學校傳播的機會。

－有學齡兒童的家庭和教育工作者，應盡可能限制與同住家人以外的人士的聚會。如要探訪其他家庭，應戴口罩，保持 6 呎距離，並盡可能在戶外活動。

－學校應盡可能減少課外活動，並考慮將午餐、小息、體育課、音樂和合唱團等安排在可保持足夠距離的戶外舉行，並採取額外的預防措施，例如戴面罩和保持身體距離。

－學校應該在網上舉行學期初的家庭活動（開放日、與老師見面等）。如活動是面對面舉行的，請確保所有參與者都戴上口罩，在室外舉行，並盡可能保持 6 呎距離。

－家長們應查看學校的網站或教育局 ODE 的 Ready Schools, Safe Learners 網站，以查看您學校的安全回校上課守則和服務連續性計劃。

經過周五到周一的勞工節長假期後，在這四天中，本州一共錄得有5,821宗新增確診病例和54人死亡。今天（7日）的住院人數有1,140人，比昨天少了12人；入住監護病床的有300人，比昨天少了10人。

在這假期中，有最多新增確診的縣城：麥魯瑪縣772宗、Lane縣647宗、馬里恩縣602宗、華盛頓縣550宗、卡加瑪士縣453宗、Jackson縣439宗、Douglas縣421宗。