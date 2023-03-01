州收入大增 明年退稅額創歷年新高

（本報綜述）俄勒岡州行政服務部上周三（22日）發布的預測指出，本州當前兩年度的財政預算期收入，有出乎意料的增長，跟隨是在2023-25退給納稅人的稅額也隨之創下歷史新高。

預計全州個人退稅總金額為39億美元，納稅人於2024年報稅時將退還。至於企業，預計總退稅為15億美元，這將保留在州政府的普通基金中，作為K-12教育支出。

報告提到：“一旦2023-25兩年期結束，俄勒岡州的主要收入來源預計將迅速反彈，” “然而，從長遠來看，增長將繼續受到人口結構的限制，因為嬰兒潮人口群體的收入和支出都在減少中。”

根據本州的法例，俄勒岡州經濟分析辦公室就本州的兩年度財政預算期，提早作出預測，兩年後再評估實際的稅收。如實際收入比早前預測的高出2％以上，所有比預測多出的稅收將退還給納稅人。

經濟專家萊納（Josh Lehner）表示：“今次，每名納稅人都可獲得33%的退稅。目前看起來多數納稅人是處於中位數水平，他們平均每人有$800 – $900元退稅。至於說到大圍的平均數，則是1,700元。總言之，收入更高，退稅亦更多。”

去年的總退稅不到20億元，今次確實是一個大躍進。這也意味著政府的收入亦是大大超出預期，由今年7月開始的新一期財政年，政府有額外7億元可用。

經濟學家指出，個人和公司所得稅應比三個月前預期的高出數億美元，主要是高收入士所引致的。並警告，是否會真正收到這些稅款，還要看4月前的報稅情況。到今年五月的報告才會有進一步更新的資料。

與此同時，經濟專家對此亦表示擔心，因為似乎今年會進入新一輪的經濟衰退。州立法人員都在議論紛紛，是否應該將部分的退稅撥入儲備，為衰退作好準備。

議員們紛紛表示應該要小心處理，多位共和黨議員更警告民主黨勿扣起州民的退稅金來支付他們認為要優先做的事。

經濟專家指出，目前看來州，這7億元額外收入極有可能要用來平衡下一個預算案出現的5.592億美元赤字。

就這一份預測報告，州長科泰克發表了以下聲明。

“隨著通貨膨脹繼續放緩，這一收入預測表明，在即將到來的財政預算週期中，預計會有更高的可預測性和穩定性。雖然這是令人鼓舞的消息，但立法機關仍需做出一些艱難的選擇。我們必須堅持對俄勒岡人最緊迫的共同優先事項進行急需的投資：住房和無家可歸者、行為健康和教育。”

州長已經提議立法者在下一個預算中放棄定期向州的儲備基金存款，以獲得7.65億美元可動用的資金。