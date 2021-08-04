州商務廳 阿里巴巴 俄勒岡中國理事會 跨境電子商務專題講座深受歡迎

（本報記者俄廣才報導）由俄勒岡州商務廳、阿里巴巴集團、俄勒岡中國理事會、俄勒岡州農業廳、以及俄勒岡州小型企業發展中心等機構聯合舉辦的電子商務專題講座，於8月3日上午如期在線舉行。

俄州商務廳國際部經理Amanda Welker，阿里巴巴旗下跨境電子商務平台天貓國際與考拉美國區總監Tony Shan，俄勒岡中國理事會主席藍進，副主席應書琪，理事、社區關係及志願者委員會主席張善博，俄州農業廳國際部經理Theresa Yoshioka，俄州商務廳國際貿易專員Sunun Setboonsarng，俄州商務廳國際貿易助理Jessica Seda，以及80多家本地中小企業的負責人線上聆聽講座。

天貓國際與考拉美國區總監Tony Shan在講座中介紹了潛力巨大的中國市場，中國消費者們不斷上升的消費能力和對美國商品的需求，以及如何幫助本地中小企業進入中國的電子商務市場。

Tony Shan介紹說，天貓國際專門為中小企業打造的出口中國項目，俄州的商家可以通過天貓國際在舊金山的倉庫，

其他品牌產品統一由天貓國際負責出口到中國，集中銷售。這樣可讓俄勒岡州商家只需較少的資本投入即可盡快進入中國市場。

Tony Shan在介紹天貓「雙十一」活動時表示，2020年天貓「雙十一」全球狂歡季（11月1日至11日），11天總成交額達到4,982億元人民幣，相比2019年天貓「雙十一」2,684億元的總成交額猛增了85.6％。同時創建了58.3萬筆/秒的訂單新峰值，這個數字是2009年首屆「雙十一」活動的1,457倍。

俄州商務廳國際貿易專員Sunun Setboonsarng在介紹俄州有關促進出口財政補貼方案時表示，該項財政補貼主要用於如：參加國際貿易展及相關費用，市場調研、商務認證、音像制作、產品樣品的國際運輸等多個方面。

符合財政補貼的企業必須雇佣少於500名員工，其中75%在俄州工作。對俄州經濟有突出貢獻的企業，均有申請促進出口補助金的機會。

俄勒岡州商務廳財政補貼申請網站：www.oregon4biz.com。信息咨詢請聯絡：俄州商務廳國際貿易專員Sunun Setboonsarng，郵箱：Sun.Setboonsarng @oregon.gov。俄州商務廳國際貿易助理Jessica Seda，郵箱：Jessica.Calm @oregon.gov，聯絡電話：503–229-6060。

俄勒岡中國理事會主席藍進在講話時指出，跨境電子商務平台能夠有效地幫助本地中小企業產品迅速進入巨大的中國市場。

疫情之後的中國在全球先行實現復市復工，經濟平穩恢復。通過跨境電子商務平台幫助俄州中小企業的產品出口到中國，這是增加本地就業、幫助盡快擺脫經濟窘困的一個有效途徑。

俄勒岡州商務廳在促進出口方面做了一些嘗試，給包括非主流少數族裔的一些中小企業一個平等的機會。

藍進表示，中國對美的出口今年

達到歷史最高的水平，必須要提高俄州的商品出口，以要減少對中國的貿易逆差。

許多與會中小企業代表表示，通過跨境電子商務平台天貓國際進入中國市場，減少了一些繁瑣的程序，降低了投入風險，極大地節省了商家在產品營銷方面所花費的時間與財力。州商務廳推行的財務補貼方案，體現了州政府對中小企業的關注，以及對增加本地產品出口中國所做出的努力。

圖片說明：

9802-天貓國際與考拉美國區總監Tony Shan（左上）俄勒岡中國理事會主席藍進（上中）俄州商務廳國際貿易專員Sunun Setboonsarng（左下）俄勒岡中國理事會理事張善博（右下）等出席跨境電子商務講座

9806–圖為講座中州商務廳介紹促進出口補助金畫面