州商務廳 阿里巴巴 俄勒岡中國理事會 舉辦電子商務講座 竭誠歡迎本地商企及各界人士積極參與

（本報訊）由俄勒岡州商務廳、阿里巴巴集團、俄勒岡中國理事會、俄勒岡農業廳、以及俄勒岡州小型企業發展中心等機構聯合舉辦的電子商務講座，將於8月3日上午11時至12時免費在線舉行。

講座中，阿里巴巴旗下的跨境商務平台天貓國際將介紹如何通過他們的服務幫助中小企業觸達全球客戶；聽取通過天貓國際取得成功的經銷商介紹經驗；了解俄勒岡州商務廳的出口促進補助金；如何設置適用於電子商務的阿里巴巴、天貓、亞馬遜平台，以及在線支付、國際營銷視頻、翻譯等。

阿里巴巴集團是全球領先的電子商務公司之一，活躍於200多個國家和地區，對消費者覆蓋面非常廣泛，僅在中國就有超過8億的用戶。阿里巴巴旗下的跨境平台天貓國際，

幫助俄勒岡州的商企及個人與中國的電子商務消費者建立聯繫。與阿里巴巴合作意味著您可以接觸到全球電子商務市場，本次在線電子商務研討會還將介紹阿里巴巴集團所提供的服務項目。

中國市場潛力巨大，同時也是世界上最大的電子商務市場之一。消費者們不斷上升的消費能力和對美國商品的需求，是俄勒岡州企業關注中國市場的重要原因。另外自去年初起疫情的全球大流行，增加了包括中國在內的世界各地的線上銷售業務。

本屆電子商務講座的報名方式，首先請登陸俄勒岡中國理事會官方網站：https://www.oregonchinacouncil.org/ecommerce，然後點擊鏈接進入俄勒岡州商務廳本屆電子商務研討會的網頁，進行註冊。

按照俄勒岡州商務廳要求，註冊需提供公司或個人基本信息，以及州商務廳征集問題的答案。

州商務廳征集信息及問題包括（答案請用英文）

個人信息：個人姓名（英文全名）、電話、電郵。

企業信息：企業全稱、職位、網站網址。

電子商務情況：目前是否在美國境內進行電商業務？

如果正在進行業務主要在什麼電商平台？目前是否在進行跨境電商業務？如果正在進行業務，主要在什麼電商平台？

電商培訓：您對哪類電商培訓主題感興趣？

如：網上商店設置、在線支付系統（購物車）、搜索引擎優化、網站本地化（使國際客戶更容易找到您的網站或經銷商的網站）、網絡安全或法律法規、數字營銷策略。其他（請詳細列出）。

目前，天貓國際正在接受「USGo Global 11.11 Pitch Fest」的在線申請，獲獎者將在雙11.11購物節期間亮相。報名截止日期為8月6日。