州召開特別會議　助解最急切的問題

（本報綜述）俄勒岡立法機構在周一的一次特別會議上通過了兩項與租客有關的法案，一是撥款增加租金援助，二是讓租客能留在家中等候援助。

聯邦的租金援助撥款不足夠應付本州成千上萬的欠租租客，加上州政府審批援助金的工作緩慢，為了讓租客們能在今個寒冬仍然可以留在家中免受驅逐，州長召開了今次的特別會議。

通過的SB891號題案，向已遞交了租金援助申請的租客，延長其安全港（safe harbor )的等候時期至2022年10月1日，並且為租金援助計劃提供支援。這題案順利在參眾兩院獲得通過。估計目前本州有近8,355個家庭正面臨被業主驅逐。

參議院住房委員會主席、參議員凱斯．賈瑪（Kayse Jama）說：“自從這場大流行開始以來，本州致力於通過啟動抵押貸款和租金援助計劃，以及製定止贖和驅逐保護措施，讓州民在這場危機期間留在自己的家中。”“今天我們通過了SB 891，讓等待援助的租戶免避驅逐，允許更多租戶申請援助，並確保房東得到全額付款。”

另外，同獲通過的SB5561題案是一項重新分配預算法案，可移動數百萬元來支持租金援助計劃，其中包括：

－提供1億美元的額外緊急租金援助，以確保低收入租戶在冬季有屋住。

－1億美元用於支援伙伴機構現有的項目，讓俄勒岡州從與疫情有關的大規模緊急租金援助過渡到在本地提供的長期預防驅逐服務。

－向房東保證基金追加1000萬美元，用於補償房東在租客的安全港期間未支付的租金和其他費用。

500萬元用作加速聯邦援助金的派發

除了租客的問題外，當日州議會亦審議了有關乾旱救濟、非法大麻的大幅擴散和人道主義影響以及對阿富汗難民重新安置的支持。

包括撥出1億元予受到今夏酷熱和旱災影響的州民，其中有4,000萬元是給予農業的無需償還災難貸款計劃，1,200萬元用於克拉馬斯盆地（Klamath Basin）的水井援助，970萬美元用於解決克拉馬斯部落土地上的干旱救濟問題，1000萬美元用於因極端高溫或煙霧導致的不安全工作條件而錯過工作的農業工人以及975萬美元用於灌溉區援助以抵消用水者成本。

法議會亦通過用2,500萬元，解決全州的非法大麻的擴散問題及緩解相關的人道主義影響，另有1800 萬美元用於安置本州接收的1,200

阿富汗難民。

州立法人員表示，今次特別會議所審視的法案，正好可應對本州目前所面對最急切的問題。