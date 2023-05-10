州公眾服務部錯發146萬元疫情補助EBT卡

（本報綜述）俄勒岡州公眾服務部(DHS)表示，該部門不小心向原來沒有資格領取食品卡的學生發送了數千張疫情補助的電子福利食品卡。錯誤發送的福利卡總值146萬元，成功收回的有132萬元。州公眾服務部表示，那些收到卡並已用了來買食物的人不不需要償還。

這些補助原來是幫助受疫情影響的兒童，由州公眾服務部向每名符合條件的孩子發放391元的食品補助。這些資助是用於彌補學校因疫情停課，那些合資格領取免費午餐的孩子不能在學校獲得膳食。另外，是那些未滿6歲並領取SNAP福利的兒童，他們亦有資格獲得這些食物補助卡。

但是，州公眾服務部表示，該部門錯誤地向約3,700名不符合條件的兒童發送了補助卡，總計不應該發送的金額約為146萬元，而該部門通過清除未使用的卡上的餘額，已經收回約132萬元的資金。

原來，今次不是該部門的首次錯發福利，他們在2021年亦同樣錯發補助給不符合條件的兒童。

近年，EBT卡的安全受到關注，本地有媒體記錄了有不法之徒如何從低收入人士手中拿走食物和現金援助的福利。

在3月，俄勒岡州的國會參議員Ron Wyden 就曾呼籲要加強福利卡的安全性，要求美國農業部(USDA)使用智能芯片技術升級福利卡，讓欺詐者更難盜用這些EBT卡。