州健康保險OHP會員個資被洩露 衛生局呼籲要啟動信貸監察服務

（本報綜述）周三，俄勒岡州衛生局發消息，呼籲持有俄勒岡州健康保險（OHP）的人士，要立即密切監察個人的信貸，保護個人信息。原因是負責管理會員數據的PH TECH公司網絡防護有漏洞，導致黑客有機可乘，獲得將近170萬的用戶信息。

PH TECH 是一家私人供應商，為多家保健護理組織提供管理會員數據的服務，而OHP是其中之一。該公司表示，Progress MOVEit 軟件的安全漏洞導致數據洩露。

PH TECH表示，他們通過技術分析，已在7月31日向受今次事件影響的健保計劃持有人發送郵件，郵件內包含提供免費信息監控服務的信息。

州衛生局的代主席大衛·畢頓呼籲各位OHP會員務必使用信用監控服務，以防萬一。

大衛·畢頓要求PH TECH 在發信時，一定要用多種語言，確保每位受影響的會員會了解事情。

OHP會員可以採取以下措施：

——留意來自PH TECH的郵件，並根據信件內的指示，開啟郵件內附贈的一年信息保護服務。謹記會員只會收到郵件，OHP不會用電話或電郵與會員聯絡。

——申請一份免費的信用報告。OHP會員有權利每年申請一份免費的信用報告。通過閱讀信用報告，能讓你留意自己的信息是否被洩露和被盜用。

——聯繫PH TECH 申請幫助。請撥打888-498-1602或點擊以下鏈接https://response.idx.us/PHTECH以獲得更多信息

如果需要，OHP會員還可以向PH TECH 要求獲取免費恢復身份的服務。

這是繼上月DMV之後的又一次大規模個人資料洩露個案。要保護自己免被不法分子盜用自己的資料來開通信用卡，貸款等，讓受害人欠債之餘，還會影響信貸評級。建議在查看自己的信貸記錄確定未受影響後，可立即凍結你的信貸記錄檔案，阻止詐騙者利用你的個人資料。

本報的波特蘭中文電視在7月14日製作的一輯熱門話題－信用凍結懶人包，節目主持手把手教您如何凍結你的信貸記錄檔案，有需要的讀者可隨時到波特蘭中文電視的youtube頻道（PCTTVonline）觀看，或直接點擊https://youtu.be/GKxRNPNfHpQ。