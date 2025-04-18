川普關稅對俄勒岡食品行業影響重大

（本報綜述）總統川普近日推出的關稅政策，對俄勒岡食品行業帶來新一輪衝擊，業界普遍反映出高度不確定性與經營壓力。

在波特蘭博覽中心舉行的「西北食品展」上，來自餐廳、咖啡店、食品供應商及設備廠商的與會者指出，關稅政策反覆不定，讓他們難以預測成本與採購方向。不少企業尚未從新冠疫情中完全恢復，如今又面臨潛在的成本上升與供應鏈混亂。

目前，特朗普政府對多國商品徵收不同幅度的關稅，大部分維持10%，未涵蓋自由貿易協定的加拿大與墨西哥產品為25%，中國商品則高達145%。雖然直接影響食品原料的範圍有限，但包裝材料、機械設備、餐廳用品等價格上漲的風險正在擴大。

俄勒岡餐飲業界認為，若進口食品或相關設備成本上升，首當其衝的將是中小型業者。尤其是成本壓力一旦轉嫁至消費者，可能影響餐廳客流與營收，對本地經濟復甦造成阻力。

有些業者開始尋找本地供應商，盡量避開受關稅影響的商品，但這也可能導致成本上升。此外，部分食品設備與原料供應商已通知將於5月調漲價格，進一步加深行業焦慮。

展會期間也觀察到，不少企業延後新設備租賃或暫緩大宗採購決策，反映整體市場信心不足。即使部分本地供應商可能因此受益，但整體而言，不穩定的政策環境已成為業界最大隱憂。

俄勒岡食品行業對關稅政策的最大擔憂，不僅是直接成本變動，而是反覆無常的政策走向，打亂了商業規劃與投資節奏。業界呼籲政府應提供穩定、可預測的政策環境，助力產業穩定發展與疫情後復甦。