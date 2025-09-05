川普威脅派兵進駐波特蘭 稱「犯罪失控」

（本報綜述）總統川普近日再度放話，可能動用國民警衛隊進駐芝加哥、紐約、西雅圖、舊金山、巴爾的摩與波特蘭等大城市，理由是「犯罪失控」。然而，最新數據卻顯示，這些城市的暴力犯罪大多呈下降趨勢，與川普的說法存在明顯落差。

美聯社報導，今年上半年，全美多數城市的兇殺案數量明顯下降，延續了疫情後的整體下滑趨勢。包括芝加哥、波特蘭、西雅圖、巴爾的摩與舊金山在內的城市，嚴重攻擊案（包含非致命槍擊）都有下降，紐約則基本持平。至於財產犯罪，雖然在2020至2024年間有過上升，但今年上半年在多數城市也有所減少。

專家指出，美國確實還有一些社區長期面臨治安挑戰，但整體來說，全國並不存在「全面危機」。相反地，美國正處於近幾十年來犯罪率相對較低的時期。

然而，民眾的感受與數據並不一致。最新民調顯示，超過八成的美國人認為「大城市犯罪嚴重」，但只有三成左右的人支持聯邦政府直接接管地方警察。

川普則一再抨擊民主黨主政的城市，把芝加哥稱為「殺戮場」、巴爾的摩形容為「地獄洞」，並警告波特蘭和西雅圖可能成為下一個目標。但他並沒有對共和黨掌控的城市提出同樣的威脅，外界認為其中帶有濃厚的政治意味。

不少地方官員已經公開反對川普的說法。馬里蘭州州長就批評，派國民警衛隊來維持市區治安「既不可行，也違憲」。學者也提醒，軍人巡邏城市街道只會加劇居民的恐慌，並不能真正解決治安問題。相比之下，提供教育、就業和輔導等社區措施，反而更能長久降低犯罪。