川普削减俄勒岡殘障學生支持項目資助

（本報綜述）教育部近日通知俄勒岡多個機構，將終止原本已核准至2026年的殘障學生支持經費，理由是這些機構在申請中涉及多元、公平與共融（DEI）內容。這項決定引發教育界與政界強烈反彈，尤其對偏遠貧困地區的殘障學生及其家庭影響最為直接。

遭到削減的包括一個全州性計畫，長期支持從波特蘭到南俄勒岡的聾啞與盲人學生。西俄勒岡大學的「聾盲口譯全國培訓與資源中心」也被取消補助，教育部在8月27日的備忘錄中稱「繼續該項目不符合聯邦政府最佳利益」。

同樣受創的還有「中俄勒岡殘障支持網絡」（CODSN）。該組織為超過4000個家庭提供服務，幫助家長理解並應對特教體系。然而，教育部批評其強調多元、公平與共融的專業培訓，與部門「優先考量功績、公平與卓越」的方針相衝突。「中俄勒岡殘障支持網絡」執行董事韓森無奈表示：「他們自己提出的問題，卻拿我們的回答來對付我們。」

「中俄勒岡殘障支持網絡」服務範圍涵蓋克魯克、傑佛遜、德舒特、惠勒、哈尼、格蘭特、雷克與克拉馬斯等縣，其中大多數兒童貧困率高於州平均水平。韓森警告，若無新資金挹注，10月1日前將裁員一半、除本德（Bend）外的辦公室全數關閉。

家長的憂慮也隨之浮現。來自雷德蒙學區的珍妮佛·史蒂芬斯回憶，當兒子丹尼爾被診斷需特殊教育計畫時，正是CODSN派員隔日送來資料夾、範本和詞彙表，幫助她理解複雜程序。「每次會議都讓我情緒激動，因為你只能聽到孩子做不到的事，這很難熬。」她說。

俄勒岡的民主黨國會議員強烈批評這一削減行為。參議員墨克利直言：「這是對弱勢家庭的又一次殘酷攻擊。」參議員懷登則抨擊川普政府「再次撕走俄勒岡殘障兒童的生存線」。眾議員賓納姆聯同兩位參議員致信教育部，要求恢復資助，強調偏遠地區服務原已稀缺，家長往往需長途跋涉數小時才能獲得協助，「這筆補助正好填補了缺口，如今被終止，將令數千家庭失去信賴的依靠」。

隨著資金削減落地，數千殘障學生與其家庭正面臨失去關鍵支持的危機。批評者認為，此舉不僅帶有政治色彩，更將直接衝擊最需要幫助的孩子。