岡薩雷斯－哈迪斯蒂兩位市議會席位候選人競爭進入白熱化 哈迪斯蒂被指為二度破壞對手競選辦公室的始作俑者

（本報綜述）競選取替目前非裔女議員哈迪斯蒂席位的一場選舉已進入白熱化，在剛過去的周日凌晨，哈迪斯蒂的對手，岡薩雷斯（Gonzalez）位於市中心Salmon街11街的競選辦公室，被人用一塊大石頭打破了兩幅大玻璃窗，造成大約8000美元的損失。警方表示，沒有嫌疑人，也沒有確認的動機，但表示正在調查事件是否與周六晚的一場示威跟競選活動有關連。這是岡薩雷斯競選辦公室在本月內第二次遭到破壞。

波特蘭警方表示，他們接到周六晚會有一場“直接行動”抗議活動的通知，該抗議活動計劃在市中心和南部海濱地區附近聚集。警方將一向是類似抗議活動目標的司法中心、警察局的中央分局和麥魯瑪縣拘留中心等關閉上鎖。警方又通知了岡薩雷斯團隊採取預防措施，並增加了市中心和南海濱區的巡邏。

事發後，二位候選人均譴責今次的破壞行為，二人亦互相指摘和否認指摘。岡薩雷斯的競選團隊向哈迪斯蒂發了一封嚴厲的警告信，要求對方停止所有對岡薩雷斯的虛假和誹謗性言論，但哈迪斯蒂斥這封信為對手的政治噱頭。

哈迪斯蒂和岡薩雷斯之間的競選一直極富爭議，而信件在選舉日前不到兩週發出，更顯得競選已進入白熱化，本地媒體稱這場競選可以說是反映出波特蘭人如何回應過去兩年多的內亂、經濟困難、疫情和不斷升級的露宿者問題。

早前岡薩雷斯因被指接受和未有上報競選辦公租金獲大幅折扣而面臨罰款77,140美元。上周四，一名法官撤銷了對岡薩雷斯的指控，並指他沒有違反競選財務規則。法官認為，在考慮到波特蘭市中心的情況，市政府未能夠證明該租金金額確是低過市價。

哈迪斯蒂的競選團隊隨即發了一封公開信稱岡薩雷斯“違反了法律”。

至於今次事件，岡薩雷斯競選團隊表示，最近哈迪斯蒂稱他的員工為共和黨人的言論煽動了針對他們的政治暴力。早前兩位候選人参加了由電視台舉辦的辯論，當中哈迪斯蒂說：“我的對手只與共和黨人合作，他的所有員工都是共和黨人，他們只為其他當選的共和黨人工作。”

岡薩雷斯回應說： “我是拜登民主黨人。她說的是錯誤的。隨著言論的增多，我們看到暴力行為，我們覺得有必要讓事情平靜下來。讓波特蘭人來決定。”

哈迪斯蒂說，她的評論不對岡薩雷斯總部的任何破壞行為負責。“我只想說，作為首位波特蘭市議會的黑人女性，我當然理解岡薩雷斯先生和他的團隊所經歷的恐懼，但我與此無關，”她說。

岡薩雷斯指責哈迪斯蒂破壞競選總部，更指出最近波特蘭的政治極端主義變得愈加嚴重，惠勒市長和丹瑞恩議員的住宅均被人破壞就是例子。

岡薩雷斯說： “就像日常的波特蘭人一樣，我們必須收拾殘局，繼續我們的生活。”