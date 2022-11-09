岡薩雷斯勝出波特蘭市議會第三席位議員 多項提案多獲通過

（本報綜述）在今次選舉中，投票的選民未算踴躍，在周二的早上，負責監察本州選舉的州務卿謝米亞法根表示，選民的投票率似乎不太高，只有近36%。但有記者看到，有多個投票地點在傍晚時份排長龍，有選民表示，他們希望用更多的時間來了解每位候選人，然後再慎重的投出這一票，因為大家雖然對現狀感到不滿，但還是要候選人的經驗和政綱才作出決定。

在波特蘭市最令人關注的是市議會第三席位議員的競選。到周三早上，結果終出爐，由得到不少華人支持的岡薩雷斯以55%得票率勝出，而對手哈迪斯蒂得票率亦有45%，得票率非常接近。在周二晚，開票後，岡薩雷斯一直領先對手約10%，但對手哈迪斯蒂一直寄望一些遲來的選票可反轉局面。

另一項受關注，修改城市憲章的26-228提案，獲57%選民贊成波特蘭市政府的結構和運作有需要作出改革。

至於麥魯瑪縣縣長由Jessica Vega Pederson 勝出。

多項州的提案亦一早已顯示獲選民通過：

111提案：獲得醫療保健服務的權利

通過修訂俄勒岡州憲法，規定俄勒岡州有義務確保每一個居民可以獲得負擔得起的必要醫療服務，並確定這為居民的基本權利。

112提案：結束奴隸制

通過修訂俄勒岡州的憲法，取消允許蓄奴或強制勞役作為犯罪懲罰的條文。

113提案：追究無故缺席會議的議員

修訂俄勒岡州的憲法：十次無故缺席會議的立法委員

被取消下一任期的資格，無法參加競選連任。

114提案：買槍前必需先取得許可證

修訂俄勒岡州有關槍支的法律，規定在購槍前必需獲得許可證，並完成安全課程和背景調查。

26-224 提案：波特蘭社區學院（PCC）

選民通過發行債券，讓波特蘭社區學院可建設職業培訓空間，改善教室、安全、科技，籌集金額高達4.5 億美元。預計在2022 年每$1,000 評估價值徵收$0.38 的利率將維持16 年。對於評估價值為$250,000的房產，納稅人的成本為每年95元。

都會局的26-225提案：公園稅

通過維持現有的公園稅，繼續為都會局提供資金，保護水質、恢復魚類和野生動物棲息地，並保護公園、山林小徑和自然區域內，讓民眾更能親近大自然。

麥魯瑪縣的26-231提案：非公民選民一項，未獲選民通過。而26-232提案：選民將按其偏好對候選人進行排名則獲通過。