山崩致波特蘭至西雅圖Amtrak列車服務中斷

(本報綜述)11月25日上午10時許，鐵路客運公司Amtrak宣布，由於山體滑坡，波特蘭至西雅圖之間的所有列車服務將暫停，直至週四早上。西雅圖以北和波特蘭以南的列車服務仍正常運作。

這次土石流影響了Amtrak Cascades和Amtrak Coast Starlight兩趟列車。Amtrak在發布的訊息中，未說明滑坡發生在路線的哪個位置，以及損害的嚴重程度。雖然滑坡的原因沒有具體說明，但此消息出現在俄勒岡西北部和華盛頓西南部遭遇一系列大氣河流引發的大雨的情況下。該地區的大部分地區將在周三晚上前生效洪水警告。

根據Amtrak的新聞發布，列車服務一直取消至週四上午8:30，但波特蘭至尤金以及西雅圖至加拿大溫哥華之間的列車繼續正常運行。Amtrak也為波特蘭至西雅圖段的乘客提供替代交通工具。

Amtrak成立於1971年，是由美國政府設立的國營公司，其主要任務是提供全國性的鐵路客運服務。Amtrak在太平洋西北地區提供貫穿美國西岸的長途列車服務，連接了加州、俄勒岡州和華盛頓州，以及加拿大的不列顛哥倫比亞省。

波特蘭官員已警告居民準備可能發生的洪水影響，俄勒岡海岸沿線的道路局部澇災導致Tillamook和Seaside學區於12月5日週二取消了課程。由於洪水，101號公路和靠近這兩座城市的6號州際公路的部分路段於12月5日週二上午關閉。華盛頓西部的幾個縣也已發出可能發生的洪水的警報。