山區連環縱火俄勒岡男子被控恐怖主義

（本報綜述）俄勒岡惠勒縣（Wheeler）近日發生多起縱火案，一名28歲男子涉嫌在福斯爾（Fossil）以北山區放火，目標包括電線桿和其他財物。由於案件涉及破壞電力等關鍵基礎設施，嫌犯已被控本土恐怖主義等多項罪名。

惠勒縣警長辦公室表示，這些火災發生在上週。當地多個執法機構、俄勒岡州警和聯邦調查局隨後展開聯合行動，並透過電話與嫌犯取得聯繫。經勸說後，嫌犯最終和平投降，沒有引發進一步衝突。

警方確認，嫌犯為伊桑·諾布爾·伯林蓋姆，現年28歲。他已於週五出庭應訊，目前保釋金設定為50萬美元。

根據起訴文件，伯林蓋姆被控多項罪名，包括兩項本土恐怖主義罪、入室盜竊、縱火、盜竊、刑事毀壞、魯莽引火，以及妨礙消防員執行職務等。

起訴書顯示，相關犯罪行為發生在6月2日至6月4日之間。檢方指控，伯林蓋姆涉嫌非法且故意干擾關鍵基礎設施提供的服務，並故意摧毀或嚴重損壞關鍵基礎設施。這也是他被控本土恐怖主義的重要原因。

所謂關鍵基礎設施，指的是維持社會正常運作的重要系統，例如電力、供水、交通和通訊等。電線桿一旦遭破壞，可能導致停電，也可能影響居民生活、緊急救援和消防工作。因此，這類案件通常不只是普通縱火，而會被視為對公共安全的嚴重威脅。