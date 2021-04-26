屋要搶! 連車都要搶!! 新車二手車大升價

（綜合報導）由於全球芯片供應短缺促使各大車廠減產，加上經濟重啟推升民眾買車需求，導致新車平均價格突破新高，而二手車亦因供求問題，價格同樣大升。

市調機構JD Power公佈數據顯示，本年第一季，新車平均售價達到37,200美元，較去年同期暴增8.4%。 據JD Power統計，有部分人甚至要付出高於官方價的價格才能購得心儀的新車。

除了新車搶手外，二手車市場也同樣的火熱。 據JD Power數據顯示，拍賣會上出售的二手車批發價格，今年已攀升了26%。

目前的情況與一年前的有極大的對比，當時許多汽車經銷商受疫情影響暫時關閉，或是縮減業務範圍僅提供維修服務。 在疫情衝擊下，許多民眾失業或在家上班，導致汽車銷售一度暴跌30%，創下經濟大衰退以來最大單季跌幅。

隨著各地逐部開放，汽車銷量也隨之而蓬勃發展，3 月份經季節性調整的新車銷量達到 2017 年 10 月以來的最高水平。 但卻在此時遇到了全球汽車工廠因計算機芯片短缺而關閉或減產的情況。 今年前三個月，北美的新車產量下降了約 340 萬輛。 二手車市場同樣緊張，二手車市場存在有史以來最大的短缺。

除此之外，還有很多因素加劇了求過於供的情況，助長了車價的上漲。

首先是就業市場開放和辦公室重開，原在家工作的員工現要回到辦公室上班。 另外是有買家手持大量現金、歷史低的利息、加上消費者的要求轉高，更昂貴的車型受到歡迎。

新款的汽車多是導入先進技術和網絡功能的，芯片不足為北美汽車產業帶來了挑戰，並已導至車廠減產或停工，這包括福特和GM兩家車廠。 另外，在疫情期間，消費性電子企業對芯片的需求激增，這情況更是加劇了芯片供應短缺的問題，專家預測，芯片供應的情況很難可在短期內有好轉。