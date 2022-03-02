居民酒量大增　酒管局加快發牌應對需求

（本報綜述）根據俄勒岡州酒管局（OLCC）一份新聞稿，本州隨著人口不斷的增加，州民的酒量也跟著增加，為了滿足這個不斷增長的需求，州酒管局決定增發酒牌。同時該局委員在上月一致通過決定續簽23家酒類商店代理協議。委員會表示，增發牌照將會改善俄勒岡州這個小型的酒類市場。

OLCC表示，早在2015年，該局已啟動零售酒類商店的擴展工作，目的是為消費者們提供更大的方便和更多產品的選擇。增加這行業的商店還可為俄勒岡人創造擁有和經營酒類商店的小商機，同時亦為能支持本州的酒店業務。

自2015年，OLCC已協助本州的商人開設了36家新的酒類零售店，至目前，本州的酒類零售店數目已增至281 家。

在2015年本州人口有400多萬人，當時每16,000名居民才有一家酒舖；今天人口有超過420萬人，每15,000人就有一家。

OLCC指出，在過去六年的擴展工作中，本州的Parkdale、Selma及Terrebonne等城鎮已獲批首家酒舖，而大城市如本德（Bend）、尤金、梅德福（Medford）、波特蘭和西林等，則已增加了21家。至於每家酒舖的銷售額，在這六年間平均增加了25%，由230萬元增至290萬元。其中有25%的銷售是供應給酒店和娛樂行業的。

據報導，新增酒舖的盈利超過2.87億元，為州政府提供了1.09億的收益。在2021年，這行業新增了165個新職位，並帶來了有史以來最高的銷售額8.13億元。

OLCC執行董事馬克斯表示，OLCC將門店擴張與人口增長聯繫起來，除了增加就業外，該機構亦努力平衡持續的消費者滿意度和酒店業的繁榮，同時亦顧及到公共安全和有責任確保有穩定收入的增長，來支援州和地方政府的公共服務。

根據2021-23年州預算，俄勒岡州酒類商店銷售預計將為州政府帶來6.31億美元的收益，這筆資金將分配給州、縣和市政府，用在教育、衛生、公共安全和其他公共服務上。