就周末連場槍擊案 惠勒市長召開記者會

（本報綜述）波特蘭的槍擊事件每況愈下，惠勒市長在周二上五召開了記者會，特別談到發生在周末日的3宗事件。會上，多名記者不斷追問市長和警方，對這3宗造成3人死亡的事件的處理手法。

波特蘭警方表示，由上周四至今個周一，本市最少發生了10宗槍擊案，其中周末日發生的導致有3人死亡。

惠勒市長在記者會一開始就說：波特蘭市過了一個血腥、艱難和不安的周末，並強調決心要找出應為案件負責的人士，將他們繩之於法。惠勒市長說：“所有這些槍擊事件顯然都是可怕的，都是悲慘的，它們都對家庭和親人產生了深遠的影響。這也給整個社區帶來了創傷。”

警方最初對有關事件，並未有公佈細節，但有其它媒體已公佈了更多詳情，包括涉事死者的姓名等。在新聞發布會開始前大約一個小時，波特蘭警察局才確認嫌疑人的名字。

在周二的新聞發布會上，多位記者詢問市長和執法部門，為何沒有盡快公佈槍擊事件的信息。

惠勒說：“我們希望公佈出來的都是準確、可靠的信息，而不是隨便就發放消息。”

當被問及同一話題時，波特蘭警察局長負責人洛弗爾表示，他們要負責任，想首先驗證信息是否準確，並且不想危及調查。他又指出，上周末發生的三宗事件，都是由同一隊待命的警隊來處理，無論是調查人手、確認受害者和疑犯的工作，都攤分了警方的資源。至於周日發生的案件，至目前警方仍未有足夠的信息來確定死傷者是否是預定目標。波特蘭警方甚至沒有公佈受害者的姓名，也沒有說他們是否正在尋找任何嫌疑人。