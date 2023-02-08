尤金市成俄勒岡州首個禁止新屋接駁天然氣的城市

(本報綜述）經過兩年多的討論，尤金市政府在周一通過新法例，禁止新屋接駁天然氣。在新法例下，尤金市內新建的三層及以下住宅，將無需建造所有有關化石燃料基礎設施。新法適用於由2023年6月30日之後申請的建築許可證。

法例雖然獲得政府通過，但民調顯示，大多數居民均反對。而在會議期間，就議員們投票決定是否應由尤金市居民透過公投來決定時，八名議員中有五名反對公開投票，而最終新法例以5

3的票數在議會中獲得通過。

尤金市議會曾於2022年11月和12月就該條例舉行了兩次公開聽證會，當時有超過二百人要在會議發言表達意見。根據西北天然氣公司（NW Natural）和DHM研究公司的民意調查數據，70%的尤金居民反對該政策，53%的人強烈反對，只有23%的選民支持該禁令。

該市市長維尼斯(Lucy Vinis)表示，很多不支持法例的居民主要擔心要放棄使目前正在使用的電器,而被逼轉換用電的電器。政府則鼓勵民眾利用聯邦政府提供的節能補貼來轉換家中的電器。

另有支持的市民表示，尤金市政府今次的決定是正確的，並且為俄勒岡州豎立環保的榜樣。

儘管有統計數據，但環保組織Sierra Club 報告說，尤金是美國第97個通過該條例的城市。Sierra Club 表示，該條例將減少污染、提高空氣質量並降低水電費成本。

對新例反對最激烈的要算是西北天然氣公司，該公司表示，該政策不會改變其現有客戶的情況,但法例限制了民眾對能源的選擇。該公司的發言人認為，市政府無視眾多反對的聲音，更拒絕用公投來決定。他們會繼續與社區成員和合作夥伴合作評估下一步的行動。

尤金市政府其中一位議員珍妮花葉( Jennifer Yeh)指出，支持新法例不單是能夠幫助減排，更可以改善新建房屋的空氣質素。在談到『限制了民眾對能源的選擇』時，珍妮花認為這都是空談, 因為有一半尤金市居民都是租客，他們在租房時就已沒這方面的選擇。

麥魯瑪縣政府在去年11月發佈的一份報告中指出，天然氣爐所釋出的空氣污染物對人體有害，而大多數研究者均認同，良好的通風系統可移走部份的空氣污染物。

尤金市政府將在未來進一步探討將今年伸延至商用建築物。