小鎮Jewell水源受污染一年之久仍未解決

(本報綜述)俄勒岡小鎮Jewell位於波特蘭以西約一小時車程的位置，擁有1,403位居民，自去年12月水源檢測呈大腸桿菌陽性以來，所有居民都無法安全使用自來水，不得不將水煮沸後使用。

根據Clatsop縣衛生部的說法，一年多過去了，水質問題仍然沒有處理。俄勒岡州衛生局（OHA）12月28日週四通過電子郵件告訴媒體：「在2023年3月進行了一次水質檢查中，仍發現一些未解決的問題。」

一位希望匿名的小鎮居民告訴當地媒體：「我幾乎根本不用這裡的水，如果不得已必須用，我就得用漂白劑。起初我沒意識到水質問題，我手上、臉上都起了疹子，我甚至能嚐到水里的特殊味道。」

水質出現問題後，小鎮泵房和水井已經更換了業主。新業主詹尼弗·林奇表示：「我們給縣裡、州裡都打了電話，給水務主管打了電話，還找了律師，我們希望試圖推動這個問題朝任何方向發展，以便州政府執行必要的法規，確保居民有清潔水源。」

新業主表示，希望州政府能夠對前業主執行早已累計多時的處罰，「一個擁有眾多居民的社區，卻供應受大腸桿菌污染的水，怎麼可能沒有任何後果呢？」俄勒岡州衛生局表示：「該鎮的水源系統的所有權已轉移到新業主手中。目前可能存在前業主和現任業主的爭端。」據報道，此水源的前業主為托尼·卡文，目前仍控制著泵房和水井。

當地環境衛生主管表示，他們已聯繫公共事業委員會了解情況，並稱：「社區被一個不願糾正錯誤以改善水質、確保水源安全的運營商挾持，而且還不願意讓新業主接手並使新的供水系統上線。」

雖然多位居民表示前業主最近在社區Facebook小組中發布了水中沒有大腸桿菌的測試結果，但沸水通告仍然有效，水龍頭流出來的水仍然呈現黃色。