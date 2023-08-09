小鎮餐廳用機械人送餐  引起顧客不滿

（本報綜述）位於Estacada一家餐館的店主安德魯斯於2018年購入一所餐館。自此，俄勒岡的最低工薪從不到$5，一路飆升到目前的$14.20，物價亦是水漲船高。而由於該餐館位於距離波特蘭車程45分鐘的小城鎮內，安德魯斯難以招聘人手。

為了解決問題，安德魯斯三月時飛了拉斯維加斯一趟，探索人工智能的發展，並在回程時，帶回了一個機器人，名為柏拉圖。

安德魯斯說: “我真的很喜歡機器人，以及它們所攜帶的功能。我覺得它們有點可愛，有點無厘頭。”

然而，並不是所有人都像安德魯斯一樣，喜歡機器人。有顧客在社交媒體上發放柏拉圖的照片後，有評論說：“我以後再也不會去這家餐廳了。” “大可不必這樣。” “把它請走，謝謝，我們居住在一個小城鎮，不需要這種科技。”

店主稱，他完全沒有料到人們會有那麼大的反應。提出異議的顧客認為店主是用機器人代替人們的工作。但安德魯斯指出，餐館內仍然有侍應和酒保等職員，機器人只是一個令到餐館整個工作流程更有效率，提升顧客服務的工具而已。

安德魯斯說，這機械人只負責將餐食從廚房送到顧客的桌上。在人手不足時，它卻是個好幫手。而且有不少客人，特別是孩子們，都非常喜愛這機械人。

當然也有人讚同店主的做法，他們稱：“這家餐廳一直招聘不到人，才選擇這麼做的。要是你們有異議的話，自己去應聘吧。”

安德魯斯預測，無論農村社區是否準備好接受新技術，人工智能都將會是未來餐飲業的關鍵。“很多小鎮市民不希望看到新技術的出現，”她說。“話雖這麼說，世界一日一日在進步。如今人口多了一倍，搬到這裡的人都是從城市搬來的。”

用了機械人後，唯一令安德魯斯失望的是，顧客的小費下降了！