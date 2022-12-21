小玫瑰華語合唱團在PSU林肯劇場成功匯演

（本報記者王星報道）12月17日下午，小玫瑰華語童聲合唱團在PSU林肯劇場，舉行年終匯演。30多位小童星穿扮民族裝飾，以童真的嗓音和表演，合唱了中國經典民歌，向社區獻上了華語教學的喜人成果。

今年初夏，以致力於輔助華人少兒教育為己任的婁瑋薇博士和呂麗娜博士，通過州政府批撥的一項基金項目，組織了以華人新生代少兒為對象的夏令營活動。招生範圍惠及大波特蘭地區華人家庭。

夏令營籌建之初，兩位博士開啓新穎教學模式，以由此及彼、相輔相成的方法，達到華語教學的目的。一是以歌學唱，以唱學字，寓教於樂，進行富於趣味的華語教學。通過教歌識字，提高少兒華語水平，同時培養少兒歌唱技巧，實現識字與唱歌的「雙提高」；二是組建優良的師資團隊。邀請了兼具多種才藝的張立、馬奎俊博士、王榮榮、李丹分別出任導演、編導與舞台監督和指導教師，同時，又聘請了五位各具音樂特長的在校高中生參與音樂伴奏和輔導，構建了才藝結合的教學架構。

從今年六月，加入夏令營華語合唱活動的30余名少年兒童，在教師的指導下，從基礎起步，由易而難，選取喜聞樂見的歌曲，逐字識讀。呂博士將學唱的歌詞逐字注上拼音，而婁博士則用線裝書的形式，裝訂成冊，作為課本分發給每一位同學，人手一冊。在掌握文字的基礎上，配樂學唱，完成識字、能讀、會唱、和聲、配樂的一系列過程，達到了由唱學字、由字學歌、相輔相成的目的。

由於在選歌方面，注重多種體裁與形式歌曲的選取，以不同時代的歌詞為孩子們提供了豐富的文化教學內容，加上優美的曲調和旋律，讓每一首歌曲如一顆種子般埋入每一個幼小的心靈。

夏令營活動期間，少兒華語班還參加了波特蘭中國聯誼會舉辦的消夏文娛活動。在活動中，少兒班小朋友們裝扮各種漂亮的頭飾、服飾和道具，表演了包括傳統舞霸王鞭等舞蹈和武術在內的節目及歌曲，為文娛活動增添了天真、稚趣的氣氛和色彩。

「夏令營活動結束後，我們都捨不得孩子們，這些孩子太可愛了。幾個月的相處，讓我們都依依不捨，就把夏令營合唱活動延續了下來。」婁瑋薇博士介紹說。「在後來的幾個月里，我們借用PSU音樂與戲劇學院的音樂教室以及林肯劇場作為學習和排練場地，孩子們像過去一樣按時參加，家長們每週六來回接送，老師們認真、專心的指導，五位高中實習生也任勞任怨的輔導，使小玫瑰合唱團成長很快。在練歌學字與歌曲合唱中，逐步學會了步調一致、共同進步的團隊精神，完成了一台內容精彩的節目。這次年終彙報演出，就是教學成果的一次總結。」

在近1小時的演出中，小玫瑰合唱團共演唱了宋代王安石七絕古詩《元日》、現代民歌《茉莉花》等七首華語歌曲，童聲嘹亮，曲調優美。孩子們在五位高中實習生的鋼琴和音響版的完美伴奏下，一邊唱一邊用稚嫩的手語和身姿，載歌載舞，以純真、可愛的形象詮釋歌詞的含義和情感，獲得全場由衷地掌聲。演出中，Woodstock合唱團友情加入，為小玫瑰助唱。

為使彙報演出取得成功，合唱團做了充分的前期準備。搭建了工作班子，由婁瑋薇、呂麗娜、馬奎俊策劃，張立導演，王榮榮、李丹、Nathan Zou等人分擔各項工作，各盡其職，從策劃、舞美、服裝、聲樂、音呴、劇務等都一一到位。演出還得到了俄勒岡州教育局、波特蘭中國聯誼會、PSU音樂與戲劇學院的贊助和支持。