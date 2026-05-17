小溫哥華爆兒童性虐案 嫌疑人妻是幫兇 兒科醫生也參與！

（本報綜述）華盛頓州小溫哥華近日爆發一宗令人髮指的兒童性虐待案件，不僅丈夫涉案，妻子竟也是幫兇，連當地一名兒科醫師也深陷其中，案件情節極為惡劣。

2026年2月，溫哥華警方收到美國「國家失蹤與受剝削兒童中心」發來的警報通知。該中心告訴警方，他們在網路上發現有人散布或持有兒童性虐待的照片和影片，而這些壞東西的來源IP位址，就在小溫哥華地區。警方接到這個重要線報後，立刻展開調查。

4月29日，調查人員鎖定主要嫌疑人，36歲的查德·哈特利（Chad Hartley）。警方在街頭攔截他後，將其逮捕，並對他在溫哥華的住處執行搜索令。查德原本在一家診所擔任醫療助理，曾接觸大量新生兒與幼童，遭捕後已被醫院開除。他被控多項罪名，包括四項二級散布兒童色情、四項持有兒童色情，以及一級兒童猥褻罪，後續又追加一級人口販運罪，目前保釋金高達80萬美元。

在調查過程中，警方發現查德·哈特利與當地一名兒科醫師麥可·R·威明頓（Michael R. Wilmington）有密切關聯。根據查德妻子安娜的供述，兩人是在「裸體保齡球聯盟」中認識的，而他們的家庭經常處於「可不穿衣服」的環境。調查顯示，查德與妻子安娜多次將受害兒童帶到威明頓位於La Center的住處，參加每週一次的裸體睡衣派對。

4月30日，警方對兒科醫生威明頓位的住處執行搜索令，查扣大量證物。5月1日，警方取得更多證據，顯示威明頓涉嫌在家中對兒童進行猥褻行為，因此對他發出一級兒童猥褻罪的逮捕令。然而，就在隔天（5月2日），警方獲報威明頓已經死亡，疑似自殺。目前死因仍由劉易斯郡警長辦公室調查中。

5月8日，另一名61歲男子威廉·J·史奈德溫（William J. Sneiderwine）也被逮捕，他被控共謀兒童猥褻以及竄改物證罪，目前保釋金75萬美元。

查德·哈特利的妻子，41歲的安娜·梅·哈格·哈特利（Anna May Hug Hartley）於5月11日被溫哥華警方逮捕。她被控一級兒童猥褻罪與一級人口販運罪，12日出庭後法官裁定保釋金30萬美元，並下令禁止她與共同被告及任何兒童接觸，她與丈夫查德將成為共同被告。目前關押在克拉克郡監獄。

法院文件顯示，安娜不僅親自運送受害兒童前往威明頓住處，還拍攝受害兒童裸照傳送給兒科醫生威明頓。受害兒童曾向安娜透露遭威明頓性侵，但安娜並未報警。安娜與威明頓之間還多次交換受害兒童的裸照。此外，威明頓曾提供醫療指導、照護和藥物給安娜及受害兒童。

警方表示，這起案件的調查仍在持續進行中，他們呼籲任何曾讓孩子與查德·哈特利或威明頓有無監督接觸的家長，盡速聯繫當地執法單位提供線索。目前警方認為，主要受害兒童的這部分調查，已暫時不會有更多本地逮捕行動，但若發現新證據，仍可能對現有嫌犯追加罪名或發現其他涉案者。