小溫哥華:嫌犯華光天化日綁架行兇被女子呵退

(本報綜述)8月18日週日下午，一名女子在溫哥華的一個社區公園內，聽到一名11歲女孩的尖叫聲後，勇敢上前，成功阻止了一起綁架事件。

這起事件發生於下午3:40左右，地點為Lieser Crest公園。警方表示，當時一名男子從一輛停在公園外的SUV上下車。隨後，這名男子走進公園，並試圖將正在遊樂場上獨自玩耍的女孩強行帶走。監控錄像顯示，男子在綁架未遂後快速跑回車內，駕車朝Fredericksburg Way北邊駛離。

警官透露，當時嫌犯突然抓住女孩並試圖將她拖離公園。女孩隨即大聲呼救，引起附近一位鄰居的注意。

這位不願透露姓名的鄰居告訴媒體，當時她聽到女孩的求救聲，發現女孩在劇烈顫抖並不斷哭泣。她立即撥打911報警，並迅速跑向女孩。

「女孩不停地尖叫，『離我遠一點！我不認識你！離我遠一點！』聲音越來越大，而她也不斷往後退，」這名女子回憶說。

隨著女子接近，嫌犯開始逃跑。根據目擊者描述，男子跑向遊樂設施，翻過圍欄，隨後進入車內，從駕駛座迅速駛離現場。

據鄰居說，這名男子曾試圖說服女孩她是他的女兒，但女孩堅決否認，表示自己不認識他。

當局表示，嫌犯並非女孩所認識的人。他是一名20至30歲左右的白人男子，身高約5英尺8英寸，體重約140磅，擁有棕色短髮和短鬍鬚。當時，他穿著黑色連帽衫和兩側帶紅色條紋的黑色籃球短褲，並穿著深色鞋子。此外，嫌犯臉部和手上有明顯紋身，肚子上可能也有紋身。

事件發生後，警方立即展開對嫌犯的搜捕行動。目前，溫哥華的偵探們正在積極調查此案，並呼籲公眾提供任何相關線索。