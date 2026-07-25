小溫哥華今後或不再當場逮捕輕罪嫌犯

（本報綜述）華盛頓州溫哥華市（Vancouver）警方近日收到內部指示，面對部分情節較輕的輕罪案件時，原則上不要直接逮捕嫌犯，而是將案件轉交市律師辦公室審查是否提出指控。原因是當地公共辯護律師嚴重不足，無法承擔更多案件。

據報道，華盛頓州最高法院近日對公共辯護律師可承辦的案件數量設下上限。華盛頓城市協會官員表示，新標準一旦全面實施，全州可能需要將公共辯護律師人數增加近兩倍，才能處理現有案件。

《哥倫比亞人報》取得的一份內部備忘錄顯示，溫哥華警察局長特洛伊·普賴斯要求警員，遇到較低層級的輕罪案件時，應直接轉交市律師，而不是將嫌犯帶回拘留。

可能受到影響的案件包括部分竊盜、交通違規和吸毒案件。若案件涉及特殊情況，警員仍可向主管申請批准後進行逮捕。

華盛頓州縣級政府協會表示，目前許多地區已難以填補副檢察官和公共辯護律師空缺。隨著法院限制每名辯護律師可承辦的案件數量，地方政府面臨更大壓力。

不過，溫哥華警察工會對此表示不滿。工會認為，警員若相信有人違法，卻不能立即逮捕，只能等待市律師決定是否起訴，可能削弱執法效果，也可能讓民眾對治安更加擔憂。

這項措施並不代表輕罪將不再受到追究，而是嫌犯可能不會在現場立即被捕，案件仍可由市律師審查，之後再決定是否提出正式指控。預計未來一段時間，溫哥華市涉及低層級違法行為的逮捕人數將明顯下降。