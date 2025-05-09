小海豹海邊遭刺傷 警方通緝涉案男子

（本報綜述）一隻原本只想在寧靜海灘上棲息的小象海豹，卻在夜幕低垂時遭遇殘酷傷害。這起令人痛心的事件發生在今年3月16日晚上8點至11點半之間，地點是俄勒岡州中部海岸的小鎮內斯科溫（Neskowin）——距離太平洋市（Pacific City）僅約10英里。

根據國家海洋暨大氣總署（NOAA）的說法，這隻尚未斷奶的象海豹幼崽當晚在海灘上被人多次持利器刺傷，身上留下多處創口。令人感到些許寬慰的是，小海豹雖傷勢嚴重，但奇蹟似地活了下來。

這並不是一起意外。這是一場毫無理由、近乎變態的攻擊——一個弱小無助的生命，在人類的冷酷刀刃下，白白承受了本不該屬於牠的痛楚。

海洋暨大氣總署執法辦公室目前正在緊急尋找一名男子，將他列為「關注對象」。根據目擊者描述，該男子為白人，身高約5呎10吋，擁有黑白相間的頭髮、修剪整齊的鬍鬚，門牙之間有明顯缺縫。他被看到身穿藍與淺綠色相間的薄抓絨外套，內搭一件格紋襯衫，頭戴一頂黑色帽子，上面印有一台橘色四軌挖土機與“Timber”字樣的標誌，並戴著飛行員墨鏡。

當局同時在尋找一輛深藍色1990年代廂型車，該車駕駛側後窗以塑膠布遮蓋，車內雜物堆滿，看起來凌亂不堪。

這起案件不只是對動物的傷害，更是一記警鐘。象海豹是受到聯邦《海洋哺乳動物保護法》保護的野生生物，任何蓄意攻擊都屬嚴重聯邦罪行。這種無端的暴力，不但踐踏了自然生命，也挑戰著社會的基本良知。

NOAA呼籲民眾踴躍提供線索，任何知情者可撥打執法熱線800-853-1964，通報資訊可匿名。保護自然、守護生命，每一通電話都有可能阻止下一次悲劇的發生。讓我們不只是為那隻倖存的小海豹發聲，也為這片共存的土地盡一份責任。