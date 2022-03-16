小心！騙徒新設計的銀行騙局

（綜合報導）網絡世界，為民眾帶來方便，同時也使騙徒更容易行騙。

警方警告，目前流行的一個新騙局，就是讓受害人透過Zelle 轉帳，而無法追蹤轉款的去向。

羅拉一天收到來自美國銀行的短訊，警覺性高的人都會不作理會，但接著有人自稱是銀行職員打電話給羅拉，說她的帳戶有幾筆盜刷需要處理，從手機上看電話的來電顯示確實是Bank of America,所以羅拉就信以為真，一步步被騙徒引導用Zelle 從自己的帳戶中轉走了18,500 美金。事後這位女士試圖找Bank of America，希望能追蹤到失款的下落， 但是苦無結果。

令一個案，情況類似，用短訊引導到 “Citibank”的官網處理盜刷，這個網站和Citi的官網一模一樣，但在事主細看下發現這鏈接其實是C I T L 不是C I T I,如果事主不幸上當，就會把賬號、密碼、社安卡號等訊息暴露給壞人，可能引發嚴重的損失。

關於銀行來電、簡訊，一定要注意以下幾點：

1.銀行不可能要求你用Zelle轉帳。如果賬號被盜、盜刷，可能還可以找銀行把錢要回來，但是如果是Zelle這種即時轉帳服務，銀行基本也不會管的。

2.不要看到電話上顯示的Caller ID是銀行的就相信，新聞裡的受害者遇到的就叫做欺瞞，可以讓自己的號碼顯示成銀行的。同時，簡訊收到的鏈接也會是假的，瀏覽器點開後注意看看鏈接是不是真的官網。一般來說如果第一頁提示輸入密碼，先輸入一個錯的密碼，如果還能通過，那肯定是騙子。

3.如果接到盜刷的電話，提示你有不認識的交易記錄，建議無須馬上在電話上處理。最好先登錄銀行網站看看是不是有這筆記錄，如果有，再打電話給銀行，如果沒有，大概是遇到騙子。