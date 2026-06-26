小心！近期竊賊專偷Corolla車輪胎

（本報綜述）小溫哥華警方提醒居民，近期東溫哥華連續發生多起汽車輪胎和輪圈被盜案件，嫌犯鎖定的多為2020年豐田卡羅拉(Toyota Corolla)車。車主一早出門時才發現，車子的4個輪胎和輪圈全部不見，整輛車被架在磚塊或支撐物上。

溫哥華警察局表示，過去幾週已收到多起類似報案。截至週一，警方已記錄5起相關案件，其中6月11日2起、6月12日1起、6月15日2起。

警方表示，這些案件都發生在東溫哥華，嫌犯通常在夜間作案，趁車輛停在住家附近時下手。每起案件中，嫌犯都拆走車上的4個輪胎和輪圈，只留下車身。

目前警方尚未確定為何2020年Toyota Corolla成為目標，也尚未確認嫌犯身分。警方呼籲，住在東溫哥華的居民如果家中監控拍到夜間可疑人員、可疑車輛，或曾看到有人在深夜靠近停放車輛，應立即聯繫溫哥華警察局。

這類案件雖然看似只是「偷輪胎」，但對車主來說損失不小。4個輪胎加輪圈更換費用可能高達數百至上千美元，車輛被架起後也可能造成底盤或懸吊損傷，影響正常使用。

警方提醒車主，夜間停車時盡量選擇光線明亮、有監控、靠近住家入口或人流較多的位置。若家中有車道，最好將車停在攝像頭能拍到的位置，並打開戶外感應燈。車主也可考慮安裝防盜輪圈螺母，增加拆卸難度。

此外，若發現車旁有人長時間徘徊、蹲在輪胎附近操作，或有車輛在深夜慢速巡邏住宅區，不要直接上前對抗，應記下車牌、車型、時間和方向，並向警方報告。

如果您家中有豐田卡羅拉，尤其是2020年款，最好多留意停車位置和監控畫面。小偷下手往往只需要幾分鐘，一夜之間，車子就可能從代步工具變成「四輪全失」。