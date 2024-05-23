小心郊狼出沒 東南區狗狗遭郊狼撕咬奇跡生還

(本報綜述)波特蘭東南區居民達卡·達斯蒂的愛犬18日週六凌晨慘遭郊狼撕咬，竟奇跡生還。

達卡·達斯蒂和她的丈夫都是音樂家，週六凌晨在演出後回到他們位Mt. Scott的家。他們讓兩隻狗出去上廁所，自己則從車上拿東西。回到屋內後，這對夫妻發現他們六歲的狗狗凱尼不見了。他們馬上到附近搜尋，大聲呼喊他的名字，但當時並沒有找到。

後來，一位鄰居打電話告訴他們，凱尼被郊狼攻擊了，現在在他們家。夫妻倆立刻將凱尼送到寵物醫院。經獸醫檢查，凱尼身體出現多處穿刺傷。現在，凱尼已經回家，但要完全康復還需要很長一段時間。

郊狼在俄勒岡州活動相當頻繁。俄勒岡州的自然環境非常適合郊狼生存，從城市郊區到農村地帶，郊狼的分佈相當廣泛。專家建議，為了預防寵物遭遇類似的郊狼攻擊，寵物主人可以採取以下措施：